Australiens Premier verurteilt Neonazidemo

Sydney. Australiens Premierminister Anthony Albanese hat am Sonnabend Neonaziaktivitäten verurteilt, nachdem eine Gruppe von Anhängern des neonazistischen »National Socialist Network« am Nationalfeiertag des Landes verhaftet worden war. Die Polizei teilte am Freitag abend mit, dass sie am »Australia Day« sechs Personen festgenommen und 55 weitere wegen beleidigenden Verhaltens an einem Bahnhof in Sydney verwarnt habe. Der »Australia Day« erinnert an den 26. Januar 1788, an dem Schiffe Großbritanniens mit dem Ziel der Landnahme an Australiens Küste landeten, später wurde New South Wales an der Ostküste Australiens als Strafkolonie gegründet. Viele australische Aborigines und Unterstützer nennen den Tag »Invasion Day«, da er den Beginn der Kolonisierung markiert. Tausende Menschen hatten am Freitag in mehreren Städten für Wiedergutmachung demonstriert. (Reuters/jW)