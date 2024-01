Nachschlag: Im Kopf eines anderen

imago/EntertainmentPictures Maske und Macht: John Malkovich vervielfältigt sich

Automat sein ist eine delikate Angelegenheit. Dem Wunsch, zur Maschine zu werden, entkommen auch die Protagonisten aus Spike Jonzes »Being John Malkovich« (1999) nicht. In der ersten Szene erkennt eine Marionette, die von ihrem Besitzer kaum zu unterscheiden ist, sich im Spiegel wieder. John Cusack stellt den Puppenspieler Craig Schwartz dar, der im Dahinter die Fäden ziehen sollte; statt dessen schichtet er in einem kaum eineinhalb Meter hohen Raum im Zwischenstock eines Manhattaner Bürogebäudes mit seiner Kollegin Maxine Akten. Mit einer verborgenen Tür, die herausführt, wird er das Geschäft seines Lebens machen: Wer durch den schleimigen Schlund in den Körper John Malkovichs rutscht, sieht für eine Viertelstunde durch dessen Augen. Danach wird er an der Autobahn von New Jersey ausgeworfen – wie eine Diskette aus einem Laufwerk oder eine Bananenschale nach dem Verzehr: als Abjekt einer spätkapitalistischen Maschinerie, die aus veräußerter Arbeitskraft täglich neuen Abfall macht. (be)