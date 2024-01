Schikanistan Lettland

Alexander Welscher/dpa Vor dem Sprachtest: Menschen mit russischem Pass warten auf Lettisch-Prüfung (Riga, 23.10.2023)

Es stimmt ja: Wer in einem Land lebt und dessen Sprache nicht beherrscht, bringt sich um einiges. Wer seit 30 Jahren in einem Land lebt und dessen Sprache immer noch nicht gelernt hat, der wollte es wahrscheinlich nicht – oder lebt in einer hinreichend großen Parallelgesellschaft, in der das nicht erforderlich ist. Wie jene russischsprachigen Bewohner Lettlands, denen jetzt die Abschiebung droht. Weite Teile des Landes entlang der russischen Grenze sind nach wie vor russischsprachig. Wer aus diesen heute abgehängten Regionen aus sozialen Gründen ohnehin nicht herauskam, brauchte fürs Leben kein Lettisch.

Was Lettland jetzt mit geschätzten 1.200 russischen Staatsbürgern vorhat, ist zweifellos eine politische Schikane. Beschlossen wurde das Verfahren, die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung an einen erfolgreich bestandenen Lettischtest zu knüpfen, als eine Art Sekundärsanktion nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Um irgend etwas »zu tun«, egal, ob es wirkt. Dass die drohende Abschiebung nur etwa drei Prozent der gut 400.000 Russischsprachigen in Lettland betrifft, straft alle offiziellen Argumente Lügen, dieser »lernunwillige« Teil der russischen Minderheit gefährde die nationale Sicherheit.

Bildungsferne Babuschki – eine Bedrohung? Die große Mehrheit der Russen in Lettland hat entweder irgendwann die Staatsbürgerschaft erworben und konnte unter Anhängen von je einem -s an Vor- und Nachnamen wie Nils Ušakovs sogar Bürgermeister von Riga werden – oder sich mit dem Status als »Nichtbürger« arrangiert. Der entsprechende Ausweis war in der Praxis gar nicht unkomfortabel, wenn man keinen Ehrgeiz hatte, in Lettland Karriere zu machen. Er garantierte Reise- und Migrationsfreiheit in der ganzen EU und auch visafreien Zugang nach Russland – und zu russischen Sozialleistungen wie etwa Zusatzrenten für Arbeitsjahre zu sowjetischen Zeiten.

Mit diesen pragmatischen Arrangements soll jetzt Schluss sein. Das ist Teil der Herstellung von »Kriegstüchtigkeit« auf lettisch, die Einwohner des eigenen Landes darauf zu durchmustern, wer eventuell noch andere Loyalitäten in seiner Seele birgt. Der seit vergangenem Herbst verlangte Sprachtest war dabei der Gesslerhut, an dem die Leute vorbeidefilieren sollten.

Die Lust der lettischen Nationalisten, eine ungeliebte Minderheit zu schurigeln, deren Vorfahren zu sowjetischen Zeiten einen Job in Lettland zugewiesen bekommen hatten, ist in der Sache unklug. Denn sie spielt der Propaganda Russlands in die Karten, die sich über eine »schweinische Behandlung« von Landsleuten im Baltikum beklagt. Wer von den Russen in Lettland im übrigen wirklich vorhaben sollte, im Lande eine fünfte Kolonne zu bilden, hätte von seinen Führungsoffizieren, so es solche gibt, als allererstes aufgefordert werden müssen, den Sprachtest abzulegen – schon um nicht aufzufallen. Insofern trifft der nationale Aktionismus ohnehin die Falschen.