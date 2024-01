Raneen Sawafta/REUTERS Spuren der Gewalt: Tatort im Ibn-Sina-Krankenhaus von Dschenin am Dienstag

Es waren nichts anderes als außergerichtliche Hinrichtungen. Am frühen Dienstag morgen ist eine Spezialeinheit der israelischen Armee in ein Hospital in Dschenin in der besetzten Westbank eingedrungen und hat drei Männer im Schlaf kaltblütig exekutiert. Israel behauptet, sie seien Mitglieder einer »Terrorzelle« gewesen und hätten in Kürze einen Anschlag nach dem Vorbild des 7. Oktober geplant.

»Heute morgen starben drei junge Männer durch die Kugeln der Besatzungstruppen, die das Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin stürmten und sie erschossen«, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Der Angriff wurde anscheinend von der Videoüberwachung des Krankenhauses aufgenommen. Die Aufzeichnung kann unter kurzelinks.de/Dschenin-Angriff auf den Seiten des Senders Al-Dschasira abgerufen werden. Sie soll den Rückzug des Kommandos zeigen, nachdem es die drei umgebracht hat. Der extrem rechte israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir gratulierte den Soldaten auf der Plattform X zu »ihrer beeindruckenden Operation«.

»Sie kamen einzeln herein, einer war als Frau verkleidet, ein anderer als alter Mann, ein dritter als Mitarbeiter, einer hielt einen Kindersitz fest«, berichtete ein Augenzeuge laut Tageszeitung Haaretz. »Nachdem sie sich im dritten Stock versammelt hatten, gingen sie in den Raum, in dem sich die drei befanden, schossen aus nächster Nähe auf sie und gingen.« Andere Patienten seien nicht verletzt worden. Der Überfall soll nur zehn Minuten gedauert haben. Reuters zufolge teilte die Hamas am Dienstag mit, einer der Getöteten sei ihr Mitglied gewesen. Die anderen beiden waren Brüder und gehörten dem Islamischen Dschihad an, wie die befreundete Organisation der Hamas erklärte. Alle drei sollen in den lokalen Dschenin-Brigaden aktiv gewesen sein.

Warum das Sonderkommando die offenbar Schlafenden nicht einfach festgenommen hat, teilte die israelische Armee nicht mit. »Bei einer gesuchten Person wurde eine Waffe gefunden, die von den Streitkräften beschlagnahmt wurde«, hieß es in einer Erklärung der Armeeführung. Einer der Männer sei »kürzlich an der Förderung erheblicher terroristischer Aktivitäten beteiligt« gewesen und habe sich in dem Hospital versteckt. Ein Bildjournalist der Nachrichtenagentur AFP fotografierte ein blutüberströmtes Kopfkissen, in dem ein Einschussloch zu sehen ist.

Der stellvertretende Direktor des Ibn-Sina-Krankenhauses, Basil Al-Ghasawi, berichtete Haaretz zufolge, dass einer der drei an den Beinen gelähmt war und vor Ort stationär behandelt worden sei. Die schwere Verletzung habe er sich im Oktober in Dschenin bei einem israelischen Luftangriff zugezogen. Er soll seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen sein. Sein Bruder und ein Freund hätten ihn besucht und seien über Nacht geblieben, was in einem arabischen Krankenhaus durchaus nicht ungewöhnlich ist.

Die palästinensische Gesundheitsministerin Mai Al-Kaila bezeichnete den Mord als Kriegsverbrechen. Sie forderte die UN-Generalversammlung und internationale Menschenrechtsorganisationen laut der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA auf, den alltäglichen Verbrechen der israelischen Besatzungsmacht in der Westbank und im Gazastreifen ein Ende zu setzen. Die Hamas kündigte Vergeltung an.