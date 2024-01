Prognose: Zunahme von Schwarzarbeit

Nürnberg. Forscher haben eine Zunahme der Schattenwirtschaft für dieses Jahr vorausgesagt. Der Wert der illegal erbrachten Leistungen dürfte um 38 Milliarden auf 481 Milliarden Euro steigen, heißt es in einer Prognose, die am Dienstag vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung Tübingen veröffentlicht wurde. Der Anteil der prognostizierten Schattenwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehme damit auf 11,3 Prozent zu. (dpa/jW)