IMAGO/Future Image Ates Gürpinar im Bundestag (Berlin, 26.5.2023)

Beim Bundesparteitag im November hat die Linke-Parteiführung versucht, Signale des Aufbruchs auszusenden. Das neue Jahr begann dann mit dem Rücktritt des Bundesgeschäftsführers. Wie beurteilen Sie die Lage der Partei?

Wir stehen vor einer großen politischen Herausforderung. Die Umfragewerte der AfD und die jüngsten Enthüllungen zu dem Treffen in Potsdam zeigen, wie weit der Rechtsruck geht. Die rechten Deportationsphantasien sind etwas, das einem dann auch persönlich nahegeht. Die reden dann schon auch von mir, die reden von Linken. Auf der anderen Seite sehen wir, was derzeit auf den Straßen passiert. Das ist ein sehr positives Zeichen. Das Jahr wird auch mit Blick auf die Wahltermine eine große Herausforderung. Aber nicht zuletzt durch die vielen Neueintritte gibt es eine Chance, dass wir das schaffen. Die Aufgabe von Katina Schubert und mir ist, das im Hintergrund zu organisieren und dafür zu sorgen, dass bei den Menschen ankommt, wofür Die Linke steht. Dass wir das Bollwerk gegen rechts sind, dass wir aber auch den Kampf gegen die da oben führen, gegen die Hoffnungslosigkeit, dafür, die Verhältnisse irgendwie ändern zu können. Wir wollen, dass wir das als linke sozialistische Partei leisten können.

Gibt es Überlegungen, wie die Partei sich mit einem eigenen Profil in die aktuelle Mobilisierung gegen rechts einbringen kann? Es finden ja Versuche der Regierung statt, diese Demon­strationen zu vereinnahmen.

Ich bin ja froh, dass wir nicht allein auf die Straße gehen. Aber es ist dann schon ein bisschen wohlfeil, wenn aus der sogenannten Mitte heraus diese Demos reklamiert werden, obwohl man dort den Rechtsruck mitgemacht hat. Das, was bei SPD, Grünen und Union jetzt sagbar ist und politisch umgesetzt wird, sind ja mitunter Sachen, die die AfD vor fünf, sechs Jahren vorgeschlagen hat. Das Sterben an den Grenzen Europas, auch das Zurückführen von Menschen, die eigentlich Asylanspruch haben, das wird ja von diesen Parteien betrieben. Und Menschen, die hoffnungslos sind, treten oft nach weiter unten. Darauf setzen Leute wie Friedrich Merz mit seinem Zahnarztspruch. Hier müssen wir zeigen: Es gibt eine Alternative zur Regierungspolitik und zum Rechtsruck. Eine linke, solidarische Alternative.

Auf welche Schwerpunkte will sich die Bundesgeschäftsführung konzentrieren, um die Partei für diese Auseinandersetzungen aufzustellen?

Da ist natürlich einerseits die Durchführung der zahlreichen Wahlkämpfe. Daneben arbeiten wir mit voller Kraft an der Einbindung der vielen neuen Mitglieder. Wir sind dabei, sie mit der Erfahrung, die schon in der Partei vorhanden ist, zusammenzuführen. Es gibt auch zwei Punkte, die ich persönlich angehen möchte. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Genossinnen der KPÖ über das Konzept der direkten Hilfe ausgetauscht. Da geht es darum, wie man als Partei den Menschen vermitteln kann, dass wir ihnen heute helfen, ohne die Verhältnisse schon komplett ändern zu können. Also Beratung für Mieterinnen und Mieter, im Umgang mit Ämtern und so weiter. Der zweite Punkt ist die Vernetzung der verschiedenen gesellschaftlichen Konfliktfelder, in denen wir als Partei agieren. Was in der Krankenhauspolitik schon ganz gut gelingt, ist sicher auch in anderen Bereichen möglich.

Sie haben die Neueintritte angesprochen. Gibt es inzwischen eine Gesamtbilanz der Zu- und Abgänge für 2023? Die letzte veröffentlichte Gesamtmitgliederzahl ist von Ende 2022.

Da haben wir noch keine endgültige Bilanz. Was ich sagen kann, ist, dass wir im vierten Quartal rund 3.000 Eintritte hatten. Im Januar geht es sehr gut weiter, allein in den anderthalb Wochen nach der Correctiv-Enthüllung sind etwa 500 Menschen eingetreten. Die befürchtete Austrittswelle nach dem Weggang der zehn Bundestagsabgeordneten ist dagegen ziemlich überschaubar geblieben.

Was allerdings einzutreten scheint, ist ein weiteres Abrutschen bei der Wählerpräferenz. In Sachsen sah eine Umfrage für den MDR Ihre Partei zuletzt noch bei vier Prozent. Das sind doch katastrophale Zahlen.

Die Unterstützung der drei ostdeutschen Landtagswahlen ist eine zentrale Aufgabe für uns. Wir haben einen Wert für die Menschen vor Ort, müssen sie aber auch mit unseren Inhalten erreichen. Wir unterstützen die Landesverbände mit allen Kräften.