Offshore-Windkraft: Ausbau zu langsam

Berlin. In deutschen Gewässern waren zum Jahreswechsel 1.566 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 8,5 Gigawatt (GW) in Betrieb, teilte das Beratungsunternehmen Deutsche Windguard Systems GmbH am Dienstag mit. Die installierte Leistung der Offshorewindräder sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 GW gestiegen. »Für die Erreichung der gesetzlichen Ausbauziele muss der Zubau bis 2030 drastisch anziehen«, erklärten fünf Branchenverbände am Dienstag gemeinsam in Frankfurt am Main. Bis 2030 soll die Gesamtleistung auf 30 Gigawatt ausgebaut werden. Die Verbände mahnten »verlässliche Zuschläge und Investitionsentscheidungen« an. (dpa/jW)