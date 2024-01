»Taurus«: Grüne und FDP erhöhen Druck auf Kanzler

Berlin. Grüne und FDP erhöhen den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den Weg für eine Lieferung von »Taurus«-Marschflugkörpern in die Ukraine frei zu machen. Die Vizepräsidentin des Bundestags, Katrin Göring-Eckardt, und FDP-Fraktionschef Christian Dürr sprachen sich in der Süddeutschen Zeitung (Dienstag) für einen solchen Schritt aus. Die beiden kleineren Regierungsfraktionen wollen die Forderung nach einer »Taurus«-Freigabe in einem gemeinsamen Antrag der Ampelkoalition unterbringen, der im Bundestag kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine am 24. Februar beschlossen werden soll. (dpa/jW)