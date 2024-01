Scheuer zieht sich zurück

München/Passau. Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten. Das kündigte der CSU-Politiker beim Neujahrsempfang seiner Partei in Passau an. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es im CSU-Bezirksverband Niederbayern, dessen Vorsitz Scheuer 2023 abgegeben hatte, nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wiederholt Skepsis gegenüber einer erneuten Kandidatur gegeben. Zu seinen Zukunftsplänen äußerte sich Scheuer bislang nicht. Der 49jährige ist seit 2002 Mitglied des Bundestages. Nach der Bundestagswahl 2017 wurde Scheuer im vierten Kabinett Merkel Verkehrsminister. Er galt wegen des Desasters um die Pkw-Maut innerhalb der CSU bei vielen als Belastung. (dpa/jW)