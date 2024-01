Süden bewahrt Euro-Zone vor Rezession

Brüssel. Spanien und Italien haben die Euro-Zone vor der Rezession bewahrt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Währungsunion stagnierte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag mit. Weil die Wirtschaft im Sommer um 0,1 Prozent geschrumpft war, hätte ein Minus im Schlussquartal eine Rezession bedeutet. In der steckt die größte Volkswirtschaft Europas. Das BIP der BRD sank im vierten Quartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent, das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag gleichlautende Schätzungen. Nur Irland lag mit einem Minus von 0,7 Prozent im Euro-Raum noch hinter der BRD. In Frankreich stagnierte die Wirtschaft, während Italien ein Wachstum von 0,2 Prozent und Spanien eines von 0,6 Prozent bilanzierte. Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im laufenden Quartal weiter sinken. (dpa/jW)