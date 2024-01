Ein Verein braucht seine Heimat

IMAGO/Fotostand BFC-Fans kämpfen für ihr Stadion. So wie hier beim Spiel gegen FC Energie Cottbus (Berlin, 13.11.2022)

Wut und Enttäuschung sind groß beim Ostberliner Traditionsverein BFC Dynamo. Denn entgegen allen Versprechungen wird nicht das Stadion im Sportforum Hohenschönhausen, der Heimat des derzeitigen Regionalligisten und zehnfachen DDR-Meisters, drittligatauglich ausgebaut. Statt dessen soll das Mommsenstadion in Charlottenburg auf Kosten des Senats modernisiert werden. Und zwar schon bis Mai, um im Sommer vier Wochen lang als Trainingsplatz für die europäischen Spitzenkicker bei der EM 2024 zur Verfügung zu stehen. »Ein Gewinn für alle – ob im Schul- oder Vereinssport, für potentielle Drittligisten, denen ich beide Daumen drücke, oder die Teams der Euro 2024«, feierte SPD-Innensenatorin Iris Spranger den faktischen Beschluss, dem 1930 eingeweihten Platz im feinen Westen den Vorzug vor der 1959 eröffneten Sportanlage am ­Rande des Ostberliner Plattenbaugebiets zu geben. Von der dritten Liga sind die beiden regulär im Mommsenstation spielenden Vereine, Berlin-Ligist SC Charlottenburg und Oberligist Tennis Borussia, weit entfernt. Dagegen scheiterte der BFC 2022 erst in der Relegation am Aufstieg.

Im CDU-SPD-Koalitionsvertrag hieß es, das Sportforum solle als nationales Spitzenzentrum unter Berücksichtigung aller ansässigen Vereine der verschiedenen Disziplinen weiterentwickelt werden. Und konkret: »Das bestehende Stadion im Sportforum Hohenschönhausen wird mit dem Ziel der Drittligatauglichkeit ertüchtigt.« Noch im November 2023 war Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) beim Spiel des BFC gegen Hansa II zu Gast. »Ich habe daran geglaubt, und in meinem Leben ist ein Handschlag unter Männern immer etwas wert gewesen«, machte BFC-Wirtschaftsratschef Peter Meyer am Freitag im Onlinefanforum seiner Enttäuschung Luft. »Der Traum vom Sportforum ist gestorben, und es gibt keine Hoffnung mehr«, gab sich der starke Mann des BFC geschlagen. Das sehen viele Fans anders. »Fakt ist, und das sollte den Entscheidern bewusst sein, die Entwurzelung eines Traditionsvereins im Osten zugunsten Westberliner ›Filzpantoffeln‹ birgt enormen sozialen Sprengstoff«, warnte einer im Forum. Aufgeben und abwarten könne daher keine Option sein. Eine am Sonntag auf change.org gestartete Petition, jetzt auch im Sportforum die Drittligatauglichkeit herzustellen, wurde bis Montag mittag bereits 2.484mal unterzeichnet. »Ein Verein braucht seine Heimat«, heißt es darin. Sollte der BFC aufsteigen, müsse er sonst in einem fremden Stadion spielen, das raube einem kleinen Verein finanzielle Mittel, Zuschauer und Identität.