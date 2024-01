Nachschlag: Coole Kryonik

imago/ZUMA Press

»Marmor, Stein und Eisen bricht / Aber unsere Liebe nicht.« Dies weiß nicht nur der deutsche Schlager, sondern auch die Raumschiffromanze Hollywoodscher Prägung. Im Science-Fiction-Film Passengers geht diese nicht nur über den Tod hinaus, sie beginnt zugleich mit diesem: An Bord der »Avalon« sind 5.000 Passagiere im Kälteschlaf unterwegs zu einer Lichtjahre entfernten Kolonie; der Weltraummechaniker Jim erwacht zu früh aus dem Kryonickerchen und reißt aus Langeweile eine Passagierin mit in den vorprogrammierten Tod. Er weckt Aurora aus ihrem Dämmerschlaf und belässt sie vorerst im Glauben an ein Versagen ihrer Kapsel; was folgt, ist ein durch Roboter mediatisierter Briefverkehr, der inmitten der kühlen Stahl- und Nirosta-Fassaden die Herzen erwärmen soll. Erst später erfährt Aurora, dass Jim ihr die Entscheidung über ihr Leben genommen hat. Die inverse Erweckung kommt im Film als romantische Liebe daher, der Exodus endet im Garten Eden: Am Ende ist die ferne Kolonie ein bewohnbarer Ort geworden. (be)