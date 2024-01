Die letzten ihres Faches

IMAGO/WEREK Bayerische Spezialitäten: Lederhose (Pierre Littbarski) und Brezel (Christoph Daum)

Christian Lindner ist als übler Geizkragen verrufen, aber ich habe Hoffnung auf Besserung. Aktuell will das Finanzmonster der Bundesregierung immerhin Besserverdiener mit einer Erhöhung des Kinderfreibetrags beschenken; dass das eine großzügige Geste ist, werden auch Rentner und andere Flaschensammler einsehen. Selbst Lindners Vorvorgänger als FDP-Chef, Guido Westerwelle, war zunächst kaltherzig unterwegs, Stichwort »spätrömische Dekadenz«, das änderte sich jedoch, als ihn eine schwere Krankheit traf und er – spät, aber doch – widerrief, bereute und verstarb. Er tat es dem Jedermann bei den Salzburger Festspielen gleich, der erst zu guten Taten finden muss, um vor seinen Schöpfer treten zu dürfen – was Paulus, der Erfinder des Christentums, als Mumpitz abgetan hätte und den gefoppten Bühnentod arg ärgert: »Die Welt ist dumm, gemein und schlecht!« Der Bayerische Rundfunk hat 1985 die letzten großen Volkskünstler der landesüblichen Mundart im Studio versammelt, darunter Fritz Straßner, Karl Obermayr, Toni Berger und Ilse Neubauer, damit sie das Hörspiel »Der Bayerische Jedermann« aufnehmen, das Oskar Weber aus der Vorlage von Hugo von Hofmannsthal gemacht hat (Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Bei Weber sprechen die irdischen Figuren wie Mammon und Teufel in bayerischem Dialekt, während die himmlischen wie Glaube, gute Werke und Gott in Hochdeutsch daherkommen. Eine Auslegungsfrage. Im Film »Die seltsame Geschichte des Brandner Kaspar« von 1949 kann man deutlich hören, dass Gott in Wahrheit ein Bayer ist.

Wir bleiben beim Komplex »Sterben und Blödsinn« und empfehlen ein Stück von Nis-Momme Stockmann: »Der sich langsam wirklich etwas seltsam entwickelnde Kongress der Thanatologen«, welcher bei der Verleihung des Innovationspreises Trauermusik angekommen war, als Professor Sebersdorsch-Malzhausen von der Bühne geschossen wurde. Wer macht denn so was? (NDR 2020, Mi., 20.04 Uhr, NDR Kultur) Und was steckt hinter dem Streit innerhalb der eritreischen Gemeinde in der BRD? Ein »Importierter Konflikt«, meint Thomas Kruchem (Do., 15.05 Uhr, SWR 2). Liveübertragung vom Auftaktkonzert des Bela-Bartók-Festivals in der Elbphilharmonie: Die NDR-Hauskapelle und Igor Levit eröffnen mit dem »Divertimento für Streichorchester«, dem »1. Klavierkonzert« und dem »Konzert für Orchester« (Fr., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur, NDR Kultur).

Rauchen, saufen, Nase bohren: Die Reportage »Kampf dem inneren Schweinehund« verrät neurowissenschaftliche Tricks zur Verhaltensänderung (Sa., 17.30 Uhr, SR 2). Am Sonnabend abend stehen zwei Hörspiele zur Wahl. Anlässlich Gertrude Steins 150. Geburtstag »Vier Heilige als spanische Landschaft« (WDR 1971, Sa., 19.04 Uhr, WDR 3) und der erste Teil von »Ein Mann mit vielen Talenten« von Castle Freeman; der Titelheld will bei einem deprimierten Süffel ein Pfand einlösen – das Leben des Verzagten (SWR 2023, Ursendung, Sa., 19.05 Uhr, SWR 2). Es soll heutzutage junge Menschen geben, die ihr Lebensglück nicht an übermäßiges Karrierestreben verpfänden wollen, »Generation Anspruch« nennt sie David Gutensohn in seinem Buch. In »Fragen an den Autor« wird er ihre Ansprüche verteidigen (So., 9.04 Uhr, SR 2). Ein kreuzunglücklicher Jugendlicher steht im Mittelpunkt des Romans »Hitze« von Victor Jestin, der 2020 die Kritik gespalten hat und nun in Deutsch aufgenommen wurde (NDR 2023, So., 19.03 Uhr, NDR Kultur). Alternativ kann man sich ebenfalls um kurz nach sieben in »Contra« Kabarett anhören, es gibt »Neues von Mike Supancic und Pepi Hopf« (So., 19.05 Uhr, Ö 1).