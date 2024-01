Armenien: Angebot an Baku

Jerewan. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat dem Nachbarland Aserbaidschan nach eigenen Angaben die Unterzeichnung eines Nichtangriffspakts angeboten. Dies sagte Paschinjan am Sonntag in einer Rede anlässlich des armenischen Tags der Armee. Paschinjan und der aserbaidschanische Staatschef Ilham Alijew hatten ursprünglich in Aussicht gestellt, bis Ende 2023 einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Bei den Friedensgesprächen unter internationaler Vermittlung gab es bislang aber keinen Durchbruch. (AFP/jW)