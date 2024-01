Finnland: Stichwahl um Präsidentenamt

Helsinki. Bei den Präsidentschaftswahlen in Finnland am Sonntag hat es keinen klaren Sieger gegeben. Am 11. Februar soll daher eine Stichwahl zwischen dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Chef der konservativen Sammlungspartei Alexander Stubb und dem Grünen Pekka Haavisto stattfinden. Nach Auszählung aller Stimmen führte Stubb mit 27,2 Prozent der Stimmen. Pekka Haavisto lag mit 25,8 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Jussi Halla-aho von den ultrarechten »Wahren Finnen« mit 19,0 Prozent. (Reuters/jW)