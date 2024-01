Verdächtige in Türkei gefasst

Istanbul. Nach einem Angriff auf eine katholische Kirche in Istanbul mit einem Toten hat die türkische Polizei zwei flüchtige Verdächtige gefasst. Das teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Sonntag abend mit. Die Festgenommenen stammten aus Tadschikistan und Russland. Verbindungen zum »Islamischen Staat« (IS), der den Anschlag über sein Sprachrohr Naschir für sich reklamierte, würden untersucht. Zwar gab es in den letzten Wochen Razzien gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in der Türkei, gleichzeitig kooperiert der türkische Geheimdienst jedoch mit Untergrundzellen der Dschihadisten in Nordsyrien. (dpa/jW)