Georgiens Regierungschef Garibaschwili tritt zurück

Tbilissi. Georgiens Regierungschef Irakli Gharibaschwili hat am Montag seinen Rücktritt angekündigt. Einen Grund nannte er nicht. Der Politiker war 2015 schon einmal nach zwei Jahren als Regierungschef zurückgetreten. Der georgische Oligarch Bidsina Iwanischwili, der selbst zeitweilig als Regierungschef das Land geführt hatte, kündigte unlängst seine Rückkehr in die Politik an. Der Ehrenvorsitzende der Partei gilt als wichtigster Strippenzieher des Landes. In Georgien stehen in diesem Jahr Parlamentswahlen an. Unter Gharibaschwili hatte Georgien die Russland-Sanktionen nicht mitgetragen. (dpa/jW)