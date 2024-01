UN-Palästina-Behörde fehlen bald Hilfsgelder

Tel Aviv. Das UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser UNRWA warnt, die Hilfen im Gazastreifen sowie in der gesamten Region müssten Ende Februar eingestellt werden, sollten westliche Länder ihre Zahlungen nicht wieder aufnehmen. Die USA, Deutschland, Großbritannien und weitere Staaten haben die Überweisungen an UNRWA nach Vorwürfen eingestellt, Mitarbeiter des Hilfswerks seien in den Überfall auf Israel am 7. Oktober verwickelt. Israel hatte die Vorwürfe erhoben, nachdem der Internationale Gerichtshof in einer vorläufigen Entscheidung einen sofortigen Stopp der Tötung von Palästinensern beziehungsweise genozidaler Handlungen gefordert hatte. Derweil sind im besetzten Westjordanland am Montag innerhalb von 24 Stunden fünf Palästinenser von israelischen Einsatzkräften getötet worden. (dpa/jW)