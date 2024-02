IMI-Analyse

In der kompakten Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) beschäftigt sich Jürgen Wagner mit den Großmanövern »Steadfast Defender« und »Quadriga«, bei denen jeweils die schnelle Verlegung großer Truppenkontingente über weite Entfernungen geprobt wird. Offensichtlich sei, dass »die Bedeutung schneller Truppenverlegungen nicht nur in der NATO, sondern auch in der Bundeswehr hoch eingeschätzt wird«. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 5/2024, 4 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download über www.imi-online.de

Neuer Mahnruf

In der Zeitschrift des »Bundesverbandes österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus« (KZ-Verband/VdA) blickt Winfried R. Garscha zurück auf 75 Jahre KZ-Verband. Vorgestellt wird außerdem das neu erfasste und präsentierte Archivgut des Verbandes. (jW)

Der Neue Mahnruf. Zeitschrift für Freiheit, Recht und Demokratie, Jg. 78, Nr. 4/2023, 16 Seiten, kostenlos, Bezug: KZ-Verband/VdA, Lassallestr. 40/2/2/6, 1020 Wien, E-Mail: bundesverband@kz-verband.at

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) erinnert Christa Luft an den 75. Jahrestag der Gründung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW). Moritz Hieronymi schreibt über den Territorialstreit zwischen Venezuela und Guyana. Jürgen Herold, Horsta Krum und Volkmar Vogel fassen die Diskussionsbeiträge der KPF-Tagung im November 2023 zusammen. (jW)

Mitteilungen, Heft 1/2024, 34 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de

Gefangeneninfo

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Gefangeneninfo enthält eine längere rückblickende Auseinandersetzung mit einzelnen Aspekten des sogenannten Antifa-Ost-Verfahrens. Außerdem: Interviews, Aufrufe, dokumentierte Referate und aktuelle Informationen zur Lage der politischen Gefangenen in Vergangenheit und Gegenwart. (jW)

Gefangeneninfo, Nr. 449, 47 Seiten, 2 Euro (Ausland: 2,70 Euro), Bezug: Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, c/o Stadtteil- und Infoladen Lunte, Weisestr. 53, 12049 Berlin, Internet: www.gefangenen.info