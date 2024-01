Arnulf Hettrich/IMAGO Knorr-Gebäude in Heilbronn: Hier war der Widerstand gegen Stellenabbau bis jetzt erfolgreich

Deckel abziehen, heißes Wasser drauf, fertig. Zubereitet sind 22 Zutaten. Wer nicht kochen kann, will oder keine Zeit dafür hat, greift auch mal auf ein Instantangebot zurück. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aber warnt regelmäßig: Hochverarbeitete Lebensmittel sind nicht sehr nahrhaft, ja können gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Inzwischen läuft das Geschäft mit den schnellen Suppen – nach einem Boom während der Coronapandemie – nicht mehr so gut. Umsatteln wäre eine Option, in den Produktionshallen von z. B. Knorr etwas anderes entstehen lassen. Der britische Mutterkonzern Unilever ist da nicht so kreativ. Bis zum Herbst sollen am vogtländischen Standort Auerbach drei Produktionslinien eingestampft werden. Die Hälfte der 175 Beschäftigten im dortigen Knorr-Suppenwerk steht vor der Entlassung. Das wurde den Betroffenen am Donnerstag auf einer Belegschaftsversammlung mitgeteilt. Aus Unternehmenssicht könne angeblich gerade wegen des Stellenabbaus das Werk erhalten werden, wie MDR am Freitag berichtete. Eine Schließung der Fabrik sei bereits seit mehreren Jahren diskutiert worden.

Aus Sicht der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ist jedoch das Gegenteil der Fall. Sollten die Unilever-Pläne vollzogen werden, kann es passieren, dass Nebenkosten zu hoch werden, sich der Standort nicht mehr rentiert und am Ende geschlossen wird, erläuterte Thomas Lißner, Geschäftsführer der NGG-Region Dresden–Chemnitz, am Freitag im Gespräch mit jW.

Das Werk in Auerbach sei im Vergleich zu seinen Schwesterunternehmen im baden-württembergischen Heilbronn und im rumänischen Ploiești am besten ausgelastet. Nun werden Kapazitäten von Auerbach dorthin verlagert. Für den Standort Heilbronn war 2019 selbst die Schließung verkündet worden. Dagegen wehrte sich die 650 Beschäftigte zählende Belegschaft. Sie baute erfolgreich eine Drohkulisse auf und erarbeitete selbst ein Zukunftskonzept. Am Ende wurde die Fabrik mit 18 Millionen Euro aus- und umgebaut.

Aus Sicht von Lißner hat auch Auerbach Potential – einerseits noch mehr zu produzieren und zweitens anderes. Dazu müsste analysiert werden, was zukunftsfähige Produkte sind, und die Produktionsstätte dementsprechend entwickelt werden. Aber andere Varianten seien vom Management aus gar nicht in Betracht gezogen worden, so Lißner. Statt dessen habe Unilever seine Aktionäre mit 20 Prozent Rendite bedient. »Obwohl der Rückgang absehbar war.«

Die NGG will jeden Arbeitsplatz erhalten und hat bereits »vielseitigen Protest« angekündigt. Möglicherweise werde auch in Sachsen ein Zukunftskonzept von der Gewerkschaft kommen, so Lißner. Und sicherlich wird das auch Thema in den anstehenden Tarifverhandlungen sein, für die an diesem Montag die Forderungen beschlossen werden sollen. »Wir brauchen Standortsicherheit«, bekräftigte der NGG-Sekretär und machte klar: »Die nach wie vor existierende Lohnlücke zwischen den westdeutschen und ostdeutschen Bundesländern führt eben nicht dazu, dass Arbeitsplätze erhalten werden.« In Auerbach erhalten die Knorr-Beschäftigten 68 Euro im Monat weniger, müssten aber zwei Stunden mehr pro Woche arbeiten.