Markus Matzel/IMAGO Teilerfolg für Lokführer nach Streiks: Die Bahn will auch über Arbeitszeit verhandeln

Im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn AG und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) deutet sich ein Durchbruch an: Die Lokführer beendeten ihren Streik vorzeitig am Montag um zwei Uhr, und die Bahn gibt ihre bislang praktizierte Blockade hinsichtlich Arbeitszeitverkürzung und Lohnausgleich auf. Das hatten das staatseigene Unternehmen und die GDL am Sonnabend mitgeteilt. Damit könnten Züge schon am Montag wieder nach regulärem Fahrplan unterwegs sein, wie die Bahn erklärte.

Konzern und Gewerkschaft vereinbarten den Wiedereinstieg in ihre Tarifverhandlungen. Sie sollen mindestens bis zum dritten März dauern. Beide Seiten haben sich den Informationen der Nachrichtenagentur dpa zufolge auf eine Friedenspflicht bis zu diesem Datum geeinigt. Ab fünftem Februar soll dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Tarife verhandelt werden. Bei Bedarf können zwei Moderatoren zur Unterstützung hinzugezogen werden, wie die Bahn mitteilte.

Der Durchbruch gelang Verhandlungskreisen zufolge bei nächtlichen Gesprächen zwischen Bahnvorstand Martin Seiler und Gewerkschaftschef Claus Weselsky sowie weiteren Personen in Dresden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete. Vereinbart wurde demnach laut Konzern, dass die Beschäftigten vorab im März 1.500 Euro erhalten – die Summe ist Bestandteil der Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.800 Euro, die der Konzern bereits in den bisherigen Tarifverhandlungen angeboten hatte.

Beim Thema Arbeitszeit – dem entscheidenden Punkt im Tarifkonflikt – wurde laut Bahn vereinbart, über Modelle zur Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeitende zu verhandeln. Weselsky erklärte laut AFP, »insbesondere die Verhandlungsbereitschaft der DB zur Arbeitszeitabsenkung für Schichtarbeiter« sei »zentral bedeutsam« für die nun gefundene Einigung.

Die GDL hatte mit Nachdruck eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ab 2028 bei vollem Lohnausgleich gefordert. Die Bahn wies das zunächst rundweg ab, später bot sie ein Wahlmodell an.