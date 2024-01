»Geschieht dem recht, dem Steinmeier. Muss bei Kommunisten in Vietnam um Fachkräfte bitten, schönes Ding!« Am liebsten würde Udo sich das Pressefoto einrahmen, auf dem Frank-Walter Steinmeier und Hubertus Heil (SPD) unter einem blumengeschmückten Heroendenkmal von Ho Chi Minh in Hanoi Absichtserklärungen unterschreiben. »Die liebe Tagesschau will den Altlinken auch mal eine Freude machen«, meint Roswitha versöhnlich und serviert vietnamesische Klebreisbällchen:

Banh it tran

200 g Klebreismehl und eine Prise Salz mit 120 bis ca. 140 ml Wasser verrühren und kräftig durchkneten. Wassermenge so anpassen, dass ein geschmeidiger Teig entsteht. 30 Minuten ruhen lassen. Vorher für die Füllung 50 g geschälte Mungbohnen ca. fünf Stunden einweichen, dämpfen und in einem Mörser zerkleinern. Eine Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. 70 g Shrimps schälen, den Rücken aufschneiden, um den Darm zu entfernen, kurz mit einem Messer platt klopfen und in sehr kleine Stücke schneiden. Der Schlag mit dem flachen Küchenmesser zerdrückt die Shrimps, so dass sie sich einfacher zerkleinern lassen. Etwas Öl in eine Pfanne geben, Zwiebeln, Shrimps und 70 g Hackfleisch mit Salz und Pfeffer unter Rühren darin garen. Die gemahlenen Mungbohnen unterheben. Einen Topf mit Wasser aufsetzen. Aus dem Reismehlteig Kugeln von ca. drei bis vier cm Durchmesser formen, diese auf der Hand platt drücken, etwas Füllung in die Mitte geben, mit dem Teig umschließen und erneut eine Kugel formen. Sollte die Kugel aufgehen oder sich nicht ganz schließen, noch ein Stück Teig mit etwas Wasser drankleben. Die Kugeln mit einem Löffel in das kochende Wasser geben und ca. 10 min kochen lassen, herausnehmen und kurz in Öl schwenken, damit die Bällchen nicht zusammenkleben. Bei Tisch werden die Bällchen meist zusammen mit einem süßsauren Dip oder Fischsauce gereicht. Ohne Sauce gut geeignet als Wegzehrung in der Tupperdose für streikbedingte lange Fußmärsche.

»Hinter jedem Streik lauert die Hydra der Revolution!, sagte Lenin. Das erzählt deine liebe Tagesschau wohl nicht, haha!« triumphiert Udo. »Nee!«, gibt Rossi zu, »aber von wem ist noch mal der andere Spruch, der so gut zu Bahnstreiks passt? ›Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will‹ oder so ähnlich.«

Gerne nutzt die »Coole Wampe« die Gelegenheit, Arbeiterkulturgrundlagenwissen aufzufrischen. Es handelt sich bei diesem Zitat um den dritten und vierten Vers der zehnten Strophe des »Bundesliedes für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein« von Georg Herwegh (1863). Hier die drei letzten Strophen:

»Mann der Arbeit, aufgewacht!

Und erkenne deine Macht!

Alle Räder stehen still,

Wenn dein starker Arm es will.

*

Deiner Dränger Schar erblasst,

Wenn du, müde deiner Last,

In die Ecke lehnst den Pflug,

Wenn du rufst: Es ist genug!

*

Brecht das Doppeljoch entzwei!

Brecht die Not der Sklaverei!

Brecht die Sklaverei der Not!

Brot ist Freiheit, Freiheit Brot!«

Ob es in der chinesischen Revolution Lieder gab mit der analogen Gleichung »Reis ist Freiheit, Freiheit Reis«, ist mir nicht bekannt, aber man hofft es irgendwie nicht.