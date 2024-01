Zwölf Tote und Dutzende Verletzte: Das ist die Bilanz des dreitägigen israelischen Angriffs Mitte Dezember auf Dschenin in der besetzten Westbank. Mit blutiger Regelmäßigkeit gehen Israels Streitkräfte gegen die Stadt sowie das gleichnamige angrenzende Flüchtlingslager vor, es gilt als Hochburg palästinensischen Widerstands. Aktiv ist dort etwa der »Islamische Dschihad«.

Auf die Frage, ob Iran die militante Gruppe ausbildet und finanziell oder anderweitig unterstützt, antwortete die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York in einer E-Mail: »Unsere Unterstützung für palästinensische Widerstandsgruppen erfolgt auf deren Ersuchen. Es ist die internationale Verpflichtung aller Staaten, diese Gruppen zu stärken und gegen die Besatzung zu verteidigen und den israelischen Besatzungstruppen Widerstand zu leisten.« Darüber hinaus zeigten die Kämpfer kein Interesse an den allgemeinen geopolitischen Fragen, wie Reuters nach Dutzenden von Gesprächen mit Kämpfern und Sympathisanten in Dschenin vergangenen Sommer feststellte.

Formal befindet sich die Stadt unter Kontrolle der Palästinensischen Nationalbehörde. Nach Einschätzung des Direktors des Palästinensischen Roten Halbmonds in Dschenin, Mahmud Al-Saadi, handele es sich jedoch faktisch um »ein Gebiet ohne Regierung«. Und laut einer von Reuters zitierten Umfrage des Palestinian Center for Policy and Survey Research unterstützten 71 Prozent der Palästinenser bewaffnete Gruppen wie die Dschenin-Brigade, eine Dachorganisation, der Gruppierungen wie der »Islamische Dschihad« und die Hamas angehören sowie die Formation »Höhle der Löwen« in der nahegelegenen Stadt Nablus.

Mit den wiederkehrenden Razzien, Festnahmen und Zerstörungen von Häusern setzten »die israelischen Besatzungsbehörden ihre blutige Aggression und ihre Massaker gegen das palästinensische Volk, sein Land und seine Heiligtümer fort«, erklärte Präsidentensprecher Nabil Abu Rudeina im Dezember. Damit solle »die Situation zur Explosion« gebracht werden, was der Region Tod und Zerstörung bringe. Er fügte hinzu, »dass diese aggressive Politik, die es erlaubt, palästinensisches Blut zu vergießen, es nicht schaffen wird, das palästinensische Volk in die Knie zu zwingen und zu unterwerfen«. Die Palästinenser blieben standhaft und würden ihr Land nicht verlassen – »egal, was es koste, ohne Rücksicht auf Opfer«.