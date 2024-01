Nachschlag: Weltliches und Geistliches

Gemeinfrei Hier wirkte Pfarrer Haska in seiner Zeit in Kiew: In der Katharinenkirche unweit des Präsidentenpalastes und des Maidans (o. D.)

Lutherische Pfarrer sollten sich eigentlich nach der Devise »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist« aus der Politik heraushalten. Grundsätzlich, also überall und auch im Ausland. Doch für Ralf Haska, der zu Zeiten des Maidan-Putsches vor zehn Jahren Pfarrer der lutherischen Gemeinde in Kiew war, scheint die traditionelle Trennung von Weltlichem und Geistlichem keine große Rolle zu spielen. Im Interview bezieht er munter Stellung: gegen die gute alte DDR, in der er aufgewachsen ist und in der Schulunterricht Haska zufolge nur dazu gedient haben soll, die Jungs zum Kriegsdienst zu ertüchtigen; und natürlich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der angeblich die komplette Auslöschung alles Ukrainischen betreibt, also einen Völkermord. Haskas Forderung nach einem entschlosseneren bewaffneten Vorgehen gegen Russland missfiel der eigenen Kirchenleitung – aber nicht dem Deutschlandfunk, der hier den passenden »Zeitzeugen« für seine permanente antirussische Propaganda gefunden hat. (jt)