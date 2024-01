ZUMA Press/imago/Montage jW

»Das Mausoleum muss bleiben!«

Zu jW vom 22.1.: »Verbeugung vor Iljitsch«

Lenin selbst wollte einfach beerdigt werden wie ein Arbeiter oder eine Bäuerin, kein Mausoleum. Präsident Putin verachtet Lenin, muss aber zugeben, dass es Massen von Menschen gibt, die Lenin verehren und Errungenschaften der UdSSR ausschließlich mit Lenin verbinden. Nach der Oktoberrevolution 1917 tobte schon im Mai 1918 ein Bürgerkrieg. Dazu waren 14 westliche Staaten widerrechtlich an der Okkupation des sozialistischen Russland bis 1922 beteiligt. Das Leninsche Friedensdekret von 1917 für einen weltweiten Frieden richtete sich an alle Völker. Räteregierungen in Deutschland nach 1918 verbanden mit Lenins Friedenspolitik große Hoffnungen. Russland 1917, ein Land mit fast 80 Prozent Analphabeten, des Bastschuhs, führte unter Lenin, unterstützt von Lunatscharski und Makarenko, die Alphabetisierung und Kulturrevolution durch. Die Kirgisische SSR hat erst seit 1924 eine eigene Schriftsprache. Krass war auch die Lage der circa sieben Millionen elternlosen Kinder durch den verfluchten Ersten Weltkrieg. Die drei führenden Sowjetpolitiker etablierten den verpflichtenden Grundschulunterricht, die Qualität der Ernährung für Kinder verbesserte sich. Im Waldai-Klub in Moskau macht sich Putin über die »sogenannten sowjetischen Kulturträger der 1920er Jahre« lustig. Der Genosse Lenin überlebte drei Attentate knapp, allerdings starb er an den Folgeerkrankungen und Schlaganfällen im Alter von nur 54 Jahren. Das Lenin-Mausoleum muss bleiben!

Gerd-Rolf Rosenberger, Bremen

Staatsdoktrin: Antikommunismus

Zu jW vom 22.1.: »Nachschlag: Leber, duck dich«

Diese geballte Ladung antikommunistischer Phrasen sollte nachdenklich machen. Kommunismus, was war das noch mal? Und dann noch Lenin? Der ist doch schon – wie uns das erwähnte »Kalenderblatt« des DLF verrät – vor 100 Jahren gestorben. Erhellend ist da der Blick zurück. Vor mehr als 100 Jahren wurden in Russland der Adel, der Klerus, die Großgrundbesitzer, die Kapitalisten und das Beamtentum entmachtet. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung – aktuell stürzte der Erste Weltkrieg die Menschen in Not und Elend – hatten die Eliten ihren Führungsanspruch endgültig verloren. Ihr Besitz sowie ihre Stellung in der Gesellschaft, die ihnen ihr privilegiertes Leben zu Lasten der Bevölkerungsmehrheit gesichert hatten, wurden ihnen genommen. Schuld daran waren die Bolschewiki, die Kommunisten unter Führung Lenins. Für die Eliten Europas war das ein ungeheuerlicher Vorgang. Geschwächt durch den Ersten Weltkrieg konnte es auch sie treffen. Revolutionäre Ereignisse, vor allem in Deutschland, nährten ihre Befürchtungen. Zur Erhaltung der Machtverhältnisse wurde der Antikommunismus in den Ländern des Westens zur Staatsdoktrin erklärt. Angesichts der gegenwärtigen Krisen – Klimawandel, Kriege, Hochrüstung, Wirtschaftskrisen, Massenmigration, Anstieg der Lebenshaltungskosten, Sozialabbau – schwindet das Vertrauen der Menschen in die gegenwärtigen Eliten. Immer weniger trauen ihnen zu, die existentiellen Probleme zu lösen. Damit die Forderung nach grundlegenden Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse gar nicht erst aufkommt, werden die alten antikommunistischen Phrasen gedroschen. Alles, was die Macht der Eliten schwächen oder gar gefährden könnte, wird als Kommunismus mit all seinen Schreckensbildern diffamiert.

Christian Helms, Dresden

Lenin im Kurort

Zu jW vom 22.1.: »Lenin liest Hegel«

Marc Püschel schreibt von nützlicher »Lektüre wie dem ›Bäder-Almanach‹, der Lenin einen Überblick über Kurorte verschaffte«. Lenin informierte sich dabei, welche Kurorte bei welchen Krankheiten angezeigt waren. Den Sommer 1915 verbrachten dann Lenin und Nadeschda Krupskaja im Hotel »Mariental« in Sörenberg, nicht weit von Luzern. Der russische Revolutionär weilte von Mai bis Oktober im Hotel Mariental. Der Ferienort Sörenberg liegt auf 1.165 Metern, im Entlebuch, Kanton Luzern. Man hatte sich für den Ort entschieden, da die Ärzte der Krupskaja wegen ihrer Basedowschen Krankheit einen Aufenthalt in den Bergen verordnet hatten. Hier arbeitete er an den Schriften »Der Zusammenbruch der II. Internationale« und »Sozialismus und Krieg«. Brieflich drängte er nachdrücklich Ines Armand auch zu ihnen in die Berge zu kommen. Lenin selbst war deshalb auch viel im Kurhaus in Flühli anzutreffen, wo sie untergebracht war. Das Jugendstilhotel Kurhaus aus dem Jahre 1899 war eine bekannte Adresse in der Region. Seine Briefe brachte er jeweils zur Post nach Flühli. Er beauftrage Armand, in Schweizer Bibliotheken nach französischen Klassikern und Dichtern zu suchen, da er in Sörenberg schon Victor Hugos »Châtiments« gelesen hatte. Konkurse, neue Besitzer und Pächter ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Hotels, so sind nun auch die Hinweise auf Lenin verschwunden. Bis vor geraumer Zeit zierten noch zahlreiche Fotos die Rezeption und ein Hinweis, dass Ines Armand Zimmer Nr. 108 bewohnt hatte und sich hier mit Lenin traf, ein Foto zeigte ihn auf der Treppe vor dem Hoteleingang.

Michael Polster, Berlin

»Kritik der Vögel«

Zu jW vom 22.1.: »Lob des Handballs«

Schön zu lesen, Jürgen Roth, der begnadete Polemiker, in Hochform! Es ist schon unglaublich, was der preisgekrönte Erfolgsautor Eilenberger, angeblich Philosoph, für einen rassistischen Mist über deutsche Handballer abgesondert hat. So wie Roths Lehrmeister Eckhard Henscheid einst den Philosophen Habermas einen Schmarrnkopf (oder so ähnlich?) nennen konnte, teilt Roth hier gekonnt aus. Roth kann sehr einfühlsam über Sportikonen wie Schumacher oder Beckenbauer schreiben, seine liebevolle »Kritik der Vögel« ist bewundernswert. Am besten gefiel mir bisher seine polemisch treffende Charakterisierung der Münchner Süddeutschen Zeitung: »Das Tagblatt aus München für betreutes Als-ob-Denken und Bevormundung.« Bitte noch viele Beiträge Jürgen Roths in der jW!

Emmo Frey, Dachau