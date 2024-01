IMAGO/PicturePoint Demonstration gegen Faschismus in Leipzig (21.1.2024)

Die Serie der Demonstrationen gegen die AfD reißt nicht ab: Am Donnerstag abend sind in mehreren Städten der BRD insgesamt mehr als 25.000 Menschen auf die Straße gegangen. In Wiesbaden protestierten mindestens 12.000; in Hagen, Siegen und Mönchengladbach je 5.000. Im mecklenburgischen Rostock versammelten sich nach Polizeiangaben 6.500 Demonstranten, die Organisatoren sprachen von 9.500. Auch für dieses Wochenende sind zahlreiche Kundgebungen geplant, vor allem am Sonnabend, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des deutschen Faschismus.

Unterdessen geht die Debatte über Sanktionen gegen die AfD weiter. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Pollytix im Auftrag der Kampagnenorganisation Campact hält eine knappe Mehrheit der Deutschen ein Verbot der AfD-Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt für sinnvoll. 59 Prozent der befragten Wahlberechtigten gaben an, ein solches Verbot sei aus ihrer Sicht eine »sehr gute Idee« oder eine »eher gute Idee«. »Schlecht« oder »eher schlecht« fänden so ein Verbot 38 Prozent der Bundesbürger.

Die Meinungsforscher fragten auch nach dem Bericht des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Politikern aus CDU und AfD mit Neonazis am 25. November bei Potsdam. Der österreichische Chefideologe der faschistischen »Identitären Bewegung« (IB), Martin Sellner, hatte dort über »Remigration« gesprochen, also die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund aus der BRD. Laut Umfrage haben knapp vier von fünf Wahlberechtigten von den Correctiv-Enthüllungen gehört oder gelesen. 68 Prozent derjenigen, die diese Berichte wahrgenommen hatten, äußerten sich besorgt über die bei dem rechten Treffen besprochenen Inhalte.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, bei dem Treffen sei es um »rassistische Deportationsphantasien« gegangen, aber auch »um das Sammeln von Geld, um die dahinterliegenden menschenverachtenden Ideologien weiterzutragen«. Man wolle künftig Finanzströme und Spenden an »Rechtsextreme« stärker ins Visier nehmen, kündigte Faeser am Freitag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an. Es habe für die Behörden »hohe Priorität, die persönlichen und finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken auszuleuchten und aufzudecken«. Der Verfassungsschutz habe seine Fähigkeiten für Finanzermittlungen in den letzten eineinhalb Jahren bereits stark ausgebaut.

Auch der Entzug von Räumlichkeiten dürfte zur Strategie gehören. In Essen setzt der dortige Messebetreiber schon jetzt alles daran, dass die AfD im Juni in der Grugahalle nicht ihren Bundesparteitag abhalten kann. Man prüfe alle möglichen rechtlichen Schritte, um vom Vertrag zurückzutreten, wie von seiten der Messe am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt wurde. Chef des Gremiums ist Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU). In den vergangenen Wochen hätten sich die »operativen Rahmenbedingungen« eines AfD-Bundesparteitags »signifikant verändert«, sagte Messegeschäftsführer Oliver Kuhrt.

CDU-Chef Friedrich Merz, der den Rechtsruck selbst immer wieder mit reaktionären Sprüchen befördert, suchte derweil die Schuld für den momentanen Höhenflug der AfD hauptsächlich bei der Ampelkoalition. Da die AfD bei der vergangenen Bundestagswahl bei zehn Prozent gelegen habe und jetzt bei 20 Prozent, sprächen »viele Gesetze der Logik dafür, dass das nicht überwiegend an uns liegt, sondern dass das auch und vor allen Dingen mit der Regierungspolitik zu tun hat«, erklärte er beim Neujahrsempfang der CDU Bitburg-Prüm. Die Ampel habe den Kontakt zu den Bürgern verloren. Merz behauptete, die CDU werde sich »sehr scharf von denen abgrenzen, die da rechts außen unterwegs sind und denen es nicht um Deutschland geht«.

Wie nah mancher AfD-Funktionär faschistischen Kreisen steht, zeigt aufs neue der Fall Carsten Becker. Der Vorsitzende der saarländischen AfD tritt nach Recherchen des Saarländischen Rundfunk bei faschistischen Medien in Erscheinung. Demnach hetzte Becker im vergangenen Juni in einem Gastbeitrag für das neurechte österreichische Magazin Info-Direkt gegen Schwule, Lesben und andere sexuelle Minderheiten und bezeichnete Aktionen für Toleranz als »Regenbogenterror auf Steroiden«.

In einem Interview mit dem Onlineportal Heimatkurier.at, eines der Zentralorgane der IB, betonte Becker, dass Ausländer, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten könnten, in Deutschland »nichts verloren« hätten. »Wir sind schließlich nicht das Sozialamt und die Irrenanstalt für den Rest der Welt«, so der AfD-Mann. Nach den Correctiv-Recherchen hatte Becker erklärt, die Forderung nach »Remigration« werde von Vertretern der AfD »längst offen und selbstbewusst vertreten«.

Ob das die eigene Zielgruppe stört, wird am Sonntag auch die Stichwahl um das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis zeigen. Dort tritt der AfD-Kandidat Uwe Thrum, der im ersten Wahlgang 45,7 Prozent holte, gegen Christian Herrgott (CDU) an, der am 14. Januar nur auf 33,3 Prozent der Stimmen gekommen war.