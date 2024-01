Nachschlag: Warmlaufen

IMAGO/HärtelPRESS Geiselnehmer ohne Maß und Mitte. Die Lokführer von der GDL

Eskalation, Stillstand auf der Schiene, die Wirtschaftsnation Deutschland wankt, ein ganzes Land, ach was, ganz Europa wird in Geiselhaft genommen. Superlative des Schreckens aus dem Rhetorikrepertoire der Mittelstandsunion bei den Christdemokraten, artig vorgetragen im Radio. Gitta Connemann, die zuständige Bundesvorsitzende der CDU/CSU-Kapitalinteressenvereinigung mit dem merkwürdigen Namen, wiederholt in fünf Minuten Interview ihr Mantra fünfmal hintereinander: Im laufenden Streik gegen die Deutsche Bahn AG habe die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer »Maß und Mitte« verloren. Pendler können nicht zur Arbeit, der Schaden für die Wirtschaft steigt exponentiell. Und was noch schlimmer ist: Die Politik hat keine Handhabe, weil entsprechende Regeln fehlen. Ohne solche Regeln, »keine zukunftsfähige Verkehrspolitik«. In Bereichen der kritischen Infrastruktur gehöre dazu ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren, bevor ein Streik ausgerufen werden könne. Das Warmlaufen zum Sturm auf das ohnehin schon restriktive Streikrecht hat begonnen. (brat)