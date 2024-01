Rotlicht: Hauptwiderspruch

Gemini Collection/IMAGO Auf der Suche nach dem Hauptwiderspruch: Mao Zedong

Widersprüche sind überall, doch nicht alle sind relevant. So formuliert etwa »Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!« einen Widerspruch und für Andreas Möller womöglich sogar den Hauptwiderspruch. Doch ein logischer Widerspruch, also eine Kontradiktion, ist nicht gleichbedeutend mit einem dialektischen, der die Einheit gegensätzlicher Bestimmungen im Wesen aller Dinge meint. Komplizierter noch wird es, differenziert man ihn weiter aus.

Die Theorie vom Hauptwiderspruch geht in ihrer bekanntesten Form auf Mao Zedong zurück. Erfunden hat er sie jedoch nicht. Als grundsätzliches Konzept lag sie bereits in dem 1931 unter der Leitung von Mikhail Shirokov veröffentlichten »Lehrgang des dialektischen Materialismus« vor. Mao selbst hat dieses Buch ab 1936 studiert, das damit entscheidenden Einfluss auf seine Schrift »Über den Widerspruch« (August 1937) gehabt haben dürfte. Es ließe sich noch weiter zurückgehen: Bereits Friedrich Engels sprach von der privaten Aneignung des gesellschaftlich produzierten Reichtums als einem »Grundwiderspruch, aus dem alle Widersprüche entspringen, in denen die heutige Gesellschaft sich bewegt«. Demzufolge verstehen viele Marxisten unter Hauptwiderspruch einfach jenen dem Kapitalismus zugrundeliegenden Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.

Maos Verständnis weicht davon ab. Zwar definiert er zunächst selbst: »Im Entwicklungsprozess eines komplexen Dinges gibt es eine ganze Reihe von Widersprüchen, unter denen stets einer der Hauptwiderspruch ist; seine Existenz und seine Entwicklung bestimmen oder beeinflussen die Existenz und die Entwicklung der anderen Widersprüche. So bilden zum Beispiel in der kapitalistischen Gesellschaft die beiden gegensätzlichen Kräfte, Proletariat und Bourgeoisie, den Hauptwiderspruch.« Doch führt er gleich im Anschluss aus, dass Hauptwidersprüche etwas Kurzlebigeres sind und sich auch innerhalb einer Gesellschaftsformation ablösen können. So lag für Mao der Hauptwiderspruch in China zwischen 1937 und 1945 im gemeinsamen Kampf der Kommunisten mit den bürgerlichen Kräften gegen den japanischen Imperialismus.

Während der Begriff in der Sowjetunion kaum politische Bedeutung besaß, da er nur auf den Gegensatz von Kapital und Arbeit bezogen wurde, folgte die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) der flexibleren Position Maos. Bis heute setzt sie höchst offiziell Hauptwidersprüche in ihrer Parteisatzung fest. Der aktuelle, auf dem 19. Parteitag der KPCh 2017 festgesetzte konstatiert etwa den »Widerspruch zwischen den wachsenden Bedürfnissen des Volkes nach einem schönen und guten Leben und der unausgewogenen und ungenügenden Entwicklung«. Der Begriff wird hier offenkundig eher abstrakt verstanden, weswegen er im Sinne eines anzugehenden Hauptproblems auch oft als »Mittelpunktaufgabe« (zhongxin renwu) bezeichnet wird.

Eine andere Entwicklung nahm der Begriff im Westen. Ausgehend von einem tatsächlich ökonomisch-reduktionistischen Verständnis westlicher Maoisten, ist der Ausdruck hierzulande in Verruf geraten. Besonders in postmodernen Theoriekreisen oder in Reihen der Bewegungslinken gilt Hauptwiderspruch geradezu als Schlagwort für dogmatischen Marxismus. Wer auf die ökonomische Dimension bestimmter Diskriminierungen, etwa die Ausbeutung der Frau, verweist, dem wird mitunter vorgeworfen, er degradiere solche Fragen zu einem Nebenwiderspruch und spreche dem Kampf gegen solcherart Unterdrückung die Relevanz ab. Doch es dürfte schwerfallen, einen ernstzunehmenden Marxisten zu finden, der dies tatsächlich behauptet. Selbst wer etwas schematisch Rassismus oder Sexismus als Überbauphänomene einordnet, spricht dem Kampf gegen sie damit noch nicht die Bedeutung ab. Wer mag, kann sich dabei sogar auf Mao berufen, der selbst darauf verweist, auch der Überbau könne an die Reihe kommen, »die entscheidende, die Hauptrolle zu spielen«.