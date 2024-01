PR-Bundesamt des Tages: Polizeibeauftragter

Markus Matzel/IMAGO Immer in Sorge vor zu viel Kontrolle der Kontrollkräfte: Polizeigewerkschafter

Der Staat kann sich auf die Polizei verlassen. Kritik oder auch nur Unruhe hat sie bislang immer noch klein genug gehalten. Sei es auf Demonstrationen, vor Jobcentern oder in der Mannheimer Innenstadt. Aber kann sich die Polizei auch auf den Staat verlassen? Der rechte Berufsvereinigung »Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG)« kamen dahingehend nun Zweifel.

Am Dienstag ärgerte sich Vereinigungsvorstand Heiko Teggatz in einem Brief an den Bundespräsidenten über das neu geschaffene Amt des Bundespolizeibeauftragten. »Es besteht nach wie vor die Befürchtung, dass mit diesem Gesetz die im Grundgesetz verankerte Gewaltenteilung tangiert sein könnte.« Anders als die Polizeibeauftragten in Schleswig-Holstein oder Brandenburg, die eher eine vermittelnde Rolle hätten, könnte der Polizeibeauftragte des Bundes »eigenständig und parallel zur Justiz, den Staatsanwaltschaften und Behörden ermitteln dürfen«, so Teggatz’ Befürchtung.

Schaut man sich die Sache genauer an, kommen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bullensorgen auf. Denn das in der letzten Woche geschaffene Amt hat wohl eher appellativen Charakter. Die Botschaft: Es soll das »Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei stärken« und Polizisten die Möglichkeit geben, sich vor »möglicherweise ungerechtfertigten Anschuldigungen zu schützen«.

Falls ein Polizist »im Bürgerkontakt« »Grenzen überschreitet« (unwahrscheinlich) und es zu »Fehlverhalten« und »unverhältnismäßiger Gewaltanwendung« (sicher nur selten) gekommen ist, haben die Betroffenen mit dem neuen Bundesbeauftragten eine weitere »Handlungsoption«: Dieser darf zwar zusätzlich und eigenständig ermitteln. Aber nur in Angelegenheiten der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts und der Polizei beim Deutschen Bundestag. Seine Amtseinwirkung auf Knochenbruch- und Todesrate infolge alltäglicher Polizeieinsätze dürfte dadurch also gering sein.