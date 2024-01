ZUMA Press/IMAGO An der Seite Somalias: Abdel Fattah Al-Sisi und Hassan Scheich Mohammed in Scharm Al-Scheich 2015

Nun hat sich auch Ägypten klar positioniert: Im seit Wochen schwelenden Konflikt zwischen Äthiopien und Somalia hat sich der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi an die Seite Mogadischus gestellt. Ägypten werde es nicht zulassen, dass Somalia »bedroht oder seine Sicherheit beeinträchtigt« werde, sagte Al-Sisi am Sonnabend auf einer Pressekonferenz mit dem somalischen Präsidenten Hassan Scheich Mohamud. »Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie unsere Souveränität beeinträchtigt wird«, poltert Mohamud. Worum geht es?

Am 1. Januar hat Äthiopien eine Absichtserklärung mit der abtrünnigen Republik Somaliland unterzeichnet, die sich 1991 von Somalia für unabhängig erklärte, jedoch keine internationale Anerkennung genießt. Unter dem nun unterzeichneten Abkommen soll dem Binnenland Äthiopien für 50 Jahre der Zugang zum Berbera-Port an der somaliländischen Küste des Roten Meeres gewährt werden. Im Gegenzug stellt Äthiopien als erstes Land weltweit die Anerkennung Somalilands in Aussicht. Doch die autonome Teilrepublik ist gemäß der somalischen Verfassung Teil Somalias, so erklärte es Mogadischu am Tag nach der Unterzeichnung. Die Absichtserklärung sei »null und nichtig« und werde »als klarer Verstoß« gegen Somalias »Souveränität und Einheit betrachtet«.

Sowohl die Arabische Liga als auch die EU stellten sich unter Verweis auf die »territoriale Integrität« Somalias an die Seite Mogadischus, während die USA alle Akteure zur Aufnahme eines »diplomatischen Dialogs« aufforderten. Redwan Hussein, Sicherheitsberater von Ministerpräsident Abiy, stellte am Tag der Unterzeichnung in einer Erklärung auf X den militärischen Aspekt in den Vordergrund: Durch den Berbera-Deal werde »der Weg für den Zugang zu einer gepachteten Militärbasis am Roten Meer geebnet«. Nach Jahrzehnten des Unabhängigkeitskriegs spaltete sich 1991 die damalige äthiopische Provinz Eritrea ab, und Äthiopien verlor seine Rotmeerküste. Das nun bevölkerungsreichste Binnenland der Welt löste in der Folge seine Marine auf, doch kam diese als Bestandteil der Militärreform Ende der 2010er Jahre erneut in Abiys Fokus. Nachdem Äthiopien »eine der stärksten Boden- und Luftstreitkräfte in Afrika aufgebaut« habe, zitierte Reuters im Juni 2018 den Präsidenten, »sollten wir in Zukunft unsere Seestreitkräfte ausbauen«.

Neben dem Wiederaufbau der Marine dient die angestrebte Pacht des Berbera Ports vordergründig den Ambitionen des Präsidenten Abiy Ahmed, »die Wirtschaft durch weiteren Aufbau des Exporthandels weiterzuentwickeln«, erklärt die Sozialwissenschaftlerin Bafta Sarbo am Dienstag im Gespräch mit jW und kritisiert, dass der Konflikt »nicht diplomatisch geklärt« werde. Als Addis Abeba 2018 Anteile am Hafen in Dschibuti erwarb, wickelte das kleine Nachbarland noch rund 95 Prozent sämtlicher Importe Äthiopiens ab. Auch in anderen Bereichen lege sich Abiy zur Wahrung äthiopischer Interessen nicht auf einzelne Akteure fest, in Bündnisfragen wolle »er sich breiter aufstellen«. Für die Realisierung großer Infrastrukturprojekte etwa leihe sich Äthiopien unter Abiy Geld sowohl von der Weltbank als auch von China. Politisch rücke er mittlerweile zwar immer näher Richtung USA, doch habe er sich im Krieg in der Ukraine »tendenziell auf der russischen Seite positioniert« und vertrete auch im Gazakrieg eher Positionen, die denen Washingtons entgegenstehen. Wirtschaftlich werde Äthiopiens Anbindung an China zusehends enger.

Die klare Positionierung Ägyptens auf seiten Somalias steht in Verbindung mit Kairos eigenem, seit über zehn Jahren schwelenden Konflikt mit Äthiopien um die Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre (GERD). Von diesem Megaprojekt erhofft sich Äthiopien eine flächendeckende Stromversorgung des Landes und den Aufstieg zum bedeutendsten Energieexporteur Afrikas. Ägypten wiederum befürchtet durch die seit 2020 andauernde Befüllung der Talsperre ein dauerhaftes Absinken des Nilpegels mit verheerenden Auswirkungen auf die ägyptische Wirtschaft.