Marko Djurica/REUTERS Dorn im Auge EU-Europas: Serbiens Allianzen, etwa mit China (Belgrad, 16.1.2021)

Die serbischen Parlaments- und Kommunalwahlen vom 17. Dezember müssten wiederholt werden. Seine Organisation habe einen »systematischen Missbrauch von staatlichen Institutionen und Gesetzen« festgestellt, so Raša Nedeljkov, Vorsitzender der in Belgrad ansässigen Nichtregierungsorganisation »Zentrum für Forschung, Transparenz und Rechenschaftspflicht« (Center for Research, Transparency and Accountability, CRTA), in einer öffentlichen Sitzung des Europaausschusses im Deutschen Bundestag am vergangenen Mittwoch. Die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić habe weit mehr Sendezeit im Fernsehen bekommen als die Opposition, auf Wähler und Mitglieder der öffentlichen Verwaltung sei deutlicher Druck ausgeübt worden. Beigepflichtet wurde ihm insbesondere von den anwesenden Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen. Beweise für den behaupteten »massiven Wahlbetrug« (EU-Abgeordnete Viola von Cramon-Taubadel) und die »Übergriffe auf nationale Wahlbeobachter« (MdB Boris Mijatović) erbrachten sie aber nicht.

Zwar übte auch die gemeinsame Beobachtermission des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und des EU-Parlaments Kritik an der Durchführung der Wahlen. Sie bezeichnete aber die Rahmenbedingungen als für die Durchführung demokratischer Wahlen ausreichend. Es habe politische Alternativen gegeben, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei im allgemeinen respektiert worden. Anders als seitens der Oppositionspartei »Serbien gegen Gewalt« (SPN), der deutschen Grünen oder des CRTA gab es keine Forderung nach Wiederholung der Wahlen.

Zur Einordnung lohnt ein Blick auf die »Partner« des CRTA, wie sie auf dessen Webseite aufgeführt werden. Diese reichen von westlichen Botschaften, darunter die französische, die deutsche und die britische, über die Friedrich-Naumann-Stiftung bis hin zu einschlägigen, für ihre Unterstützung von Regime-Change-Projekten bekannten Organisationen wie das National Endowment for Democracy, USAID oder der Rockefeller Brothers Fund. Dass Serbien sich weder an den Russland-Sanktionen noch an den Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligt, passt so manch einem Staat genausowenig wie Belgrads enge Beziehungen zur Russischen Föderation und zu China. Das zeigte sich erst jüngst erneut, als Präsident Vučićs Ansprache auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, in der er die Relevanz chinesischer Investitionen für sein Land betonte, scharfe Kritik im »Wertewesten« hervorrief.

Bis zu 80 Prozent der serbischen Bevölkerung sprechen sich gegen eine Unterordnung unter EU- und US-Diktate aus, lehnen eine Anerkennung des 2008 nach dem NATO-Bombenkrieg von 1999 abgespaltenen Kosovo ab und wollen der NATO nicht beitreten. Das Wahlergebnis vom 17. Dezember spiegelt die öffentliche Meinung ziemlich genau wider. Weil sie dies nicht anerkennen, stürmten Demonstranten der Oppositionskoalition »Serbien gegen Gewalt« am 24. Dezember das Gebäude der Belgrader Stadtversammlung. Vučić sprach von einer »Farbrevolution«, vor der ihn der serbische und russische Geheimdienst im Vorfeld gewarnt hatten. Schon im Mai war in westlichen Hauptstädten nach einem »serbischen Maidan« gerufen worden, als die prowestliche Opposition zwei Amokläufe zum Anlass genommen hatte, in Massendemonstrationen den Rücktritt Vučićs zu fordern.

Trotz breiter Kritik an dessen Führungsstil und seiner Machtfülle konnte die oppositionelle SPN, die einen NATO-Beitritt des Landes anstrebt, zwar am 17. Dezember mit 65 Mandaten auf Anhieb zweitstärkste Kraft werden. Die SNS von Präsident Vučić erreichte aber zugleich mit 129 von 250 Mandaten die absolute Mehrheit, wobei ihr langjähriger Koalitionspartner, die Sozialistische Partei Serbiens (SPS), mit 18 Sitzen ein historisch schlechtes Ergebnis erzielte. Das Wahlergebnis manifestiert, dass ein Richtungswechsel in Serbien durch Wahlen in absehbarer Zeit höchst unwahrscheinlich ist. Die einzige Option von Vučićs Gegnern bleibt – wie schon im Jahr 2000, als Slobodan Milošević auch nach dem Krieg immer noch im Amt war – ein von außen beförderter und finanzierter Regime-Change.

Die Einflussnahme des Westens zeigt sich nicht nur in Serbien selbst, sondern – neben den serbisch besiedelten Gebieten im Kosovo – auch in der Republika Srpska, einer von zwei Entitäten Bosnien und Herzegowinas, für die Belgrad völkerrechtlicher Garant ist. Über den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, versucht hier der Westen in neokolonialer Manier per Dekret Verfassungsänderungen und Wahlrechtsreformen, die einzelne Gruppen bevorzugen, durchzusetzen. Zwar steht der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, wegen Vetternwirtschaft und Korruption, die in allen Entitäten des Landes verbreitet ist, in der Kritik. Wie einzelne SPD-Politiker zu fordern, der Hohe Repräsentant möge ihn aus dem Amt werfen, stellt aber den offensichtlichen Versuch einer unzulässigen Einflussnahme dar. Dieselben Politiker halten sich derweil mit Kritik auffällig zurück, wenn höchst problematische Verflechtungen wie die zwischen Robert Habeck und Patrick Graichen in Deutschland aufgedeckt werden.

Seit 2004 gibt es die EU-geführte »Stabilisierungsmission« Eufor Althea, 2022 kehrte auch die Bundeswehr in diesem Rahmen nach Bosnien-Herzegowina zurück, von wo sie zehn Jahre zuvor abgezogen worden war. Dabei ist das primäre Ziel des Einsatzes nicht die Sicherheit der Menschen in Südosteuropa. Vielmehr geht es auch hier um die Rückdrängung russischen und chinesischen Einflusses und damit um handfeste geopolitische Ziele.