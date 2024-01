Nicolas Mollo/AP/dpa Die Proteste der französischen Landwirte richten sich gegen Umweltauflagen, fehlende Einnahmen und hohe Energiekosten

Der Bauernaufstand in Frankreich spitzt sich weiter zu. Nach einem Treffen von Agrarverbänden mit Premierminister Gabriel Attal am Montag abend blockierten in der Nacht zum Dienstag südlich von Lyon rund 20 Landwirte mit ihren Traktoren die wichtige Nord-Süd-Autobahn A7 bei Albon in beiden Fahrtrichtungen, wie die Präfektur mitteilte. Im Raum Toulouse in Südfrankreich dauerten die Blockaden mehrerer Autobahnen nach Behördenangaben am Dienstag an. Auch die Schnellstraße von Bordeaux nach Spanien war bei Bayonne nahe der Grenze in beiden Richtungen unterbrochen, und der Zugverkehr zwischen Bordeaux und Toulouse wurde am Dienstag von protestierenden Landwirten behindert. Der Bahnbetreiber SNCF meldete Brände in der Nähe der Gleise.

Die Proteste der französischen Landwirte richten sich gegen Umweltauflagen, fehlende Einnahmen, hohe Energiekosten und wie in Deutschland auch um den Agrardieselpreis. In den südlichen Regionen wird zudem die Wasserversorgung der Betriebe aufgrund der Klimakrise zum Problem. Besonders kritisiert werden Forderungen der Regierung an den Lebensmitteleinzelhandel, die Preise zu senken, um die Inflation zu bekämpfen. Die Landwirte befürchten, dass der Preisdruck auf sie abgewälzt wird.

Frankreichs Landwirtschaftsminister Marc Fesneau sagte angesichts der Proteste seine Reise zu einem EU-Ministertreffen am Dienstag in Brüssel ab – obwohl ein Großteil der von den Bauern kritisierten Regelungen von der EU stammt. Besonders angegriffen werden mehrere Vorhaben aus dem sogenannten Green Deal, darunter ein geplantes Renaturierungsgesetz und eine Novelle, die den Einsatz von Pestiziden in der EU reduzieren soll. Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und sinkender Preise durch Getreideimporte aus der Ukraine seien die Ziele der EU zu hoch gesteckt, so die großen europäischen Bauernverbände.

Die Agrarsubventionen sind mit 450 Milliarden Euro der wichtigste Posten im EU-Haushalt. Da sie an die bewirtschaftete Fläche gekoppelt sind, profitieren vor allem Großbetriebe von den Steuermilliarden. Umweltverbände fordern, die Gelder an Klimaauflagen zu knüpfen. Derzeit ist die Landwirtschaft für gut zehn Prozent der CO2-Emissionen in der EU verantwortlich.