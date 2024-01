Horstmüller/imago images An der Wiege der Ultrabewegung: Choreo der Roma-Fans beim Finale des Europapokals der Landesmeister gegen den FC Liverpool (30.5.1984)

»In fünf bis zehn Jahren sind wir erledigt, dann gibt es keine Ultrabewegung mehr in Deutschland«, prognostizierte mir ein guter Freund zum Jahresende. Wir saßen in heiterer Runde in einem Köpenicker Restaurant, vernichteten den einen oder anderen Ouzo – und mitten in die Gemütlichkeit hinein begann eine Debatte über die Ereignisse der letzten Wochen. Kurz zuvor hatte die Mitgliederversammlung der DFL-Vereine entschieden, dass gemeinsam nach einem Ligainvestor gesucht werden soll. Die Fanproteste dagegen waren nicht so kämpferisch, wie von uns erhofft. Zudem schwebte die Wolke der Repression noch dunkler als sonst über unseren Köpfen, und so kam die unheilvolle Frage auf: Sind die Ultras bereits gescheitert?

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits mein Rezensionsexemplar des frisch übersetzten Bandes »Ultras. Geschichte einer Bewegung« von Sébastien Louis erhalten. Der Wiener Promedia-Verlag konnte sich die Übersetzungsrechte sichern, und so erscheint nach über sechs Jahren endlich eine deutsche Fassung des eindrücklichen Standardwerks inklusive Glossar und Bildern im Anhang. Der Historiker und Le-Monde-Autor Louis ist selbst viele Jahre Ultra des »Commando Ultra ’84« von Olympique Marseille gewesen, was man bereits auf den ersten Seiten spürt. Da bringt einer die notwendige Portion eigener Erfahrungen und Wissen mit, um über diese sagenumwobene und oft falsch verstandene Bewegung zu schreiben. Louis widmet sich nicht der eigenen, französischen Szene, sondern legt den Fokus auf das Heimatland der Ultras, auf Italien. Ihn interessieren die Ursprünge. Dabei begeht er nicht den Fehler, von »den Ultras« im Allgemeinen zu sprechen oder den Eindruck zu erwecken, die Fankulturen wären monolithisch. Jeder Fußballverein hat eine lokal spezifische Umgebung, und so funktioniert die Kultur »Ultrá« bei jedem Verein etwas anders. Louis’ Buch strotzt nur so vor Details, jede noch so absurde Geschichte ist belegt. Das Wissen über die italienische Ultrabewegung, das hier ausgebreitet wird, ist von beeindruckender Tiefe.

Louis zeigt, wie eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Fußballphänomen aussehen kann: Statt nur einige historische Anekdoten für einen erzählerischen Einstieg zu nutzen, findet sich ein durchgehender erzählerischer Faden. Die sieben Kapitel sind nicht spezifischen Aspekten des Themas gewidmet, sondern bleiben chronologisch nah an den geschichtlichen Ereignissen. Das sorgt nach den ersten drei Kapiteln für eine interessante Feststellung: Spektakel, Gewalt und Repression sind der Ultrabewegung historisch eingeschrieben. Louis zeichnet das Bild einer jugendorientierten Bewegung, die sich dennoch kaum in gängige Kategorien wie Jugend- oder Subkultur einordnen lässt, eben weil sie so vielfältig sein kann.

Das Buch legt die jüngere Krise der italienischen Ultrabewegung offen: Im Zuge der Kommerzialisierung des Fußballs sind die Ultras längst zu einem Verkaufsargument geworden, die Darstellung der fanpolitischen Proteste liest sich streckenweise wie eine üble Prognose der deutschen Verhältnisse. Repression ist ein Motor für den Zusammenschluss verschiedener Ultragruppen, der Widerstand gegen die Verwertung des Fußballs ist ein ideologischer Anker der Anhänger einer aufmüpfigen Kultur – doch die Geschichte der italienischen Ultras beweist, dass eine Rückkehr zu den Ursprüngen der eigenen Bewegung kein Garant für Erfolg ist. Louis hält sich mit Urteilen zurück, aber die Gefahr des Scheiterns arbeitet er mehr als deutlich heraus. Will sich die deutsche Ultrabewegung aus ihrem aktuellen Schlamassel herauskämpfen, braucht es vor allem eine geteilte Analyse, keinen Aktivismus auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das verschleiert im schlimmsten Fall den Blick auf Drohendes.