Aleksandra Szmigiel/REUTERS Donald Tusk

Es gab mal eine Zeit, da machten westliche Regierungschefs ihre Antrittsbesuche in Brüssel oder Washington, deutsche auch gern in Paris. Diese Zeit ist vorbei. Heute ist Kiew (pardon: neuerdings soll man die Stadt ja ukrainisch-kehlig als »Kyjiw« aussprechen) das Trendziel des Polittourismus. Aktuell weilte am Montag der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Dnipro. Und er drehte gleich richtig auf: Mit seinem Besuch wolle er demonstrieren, dass Polen »der zuverlässigste und stabilste Verbündete der Ukraine in diesem tödlichen Kampf gegen das Böse« sei. Leider ist der heilige Georg schon anderweitig vergeben (dummerweise zum Beispiel im Stadtwappen von Moskau) und bei Donald denkt man halt doch eher an die Figur aus Entenhausen.

Aber Namenswitze beiseite: Polen hat mit der Ukraine tatsächlich ein Problem. Sie sollte ein strategisches Vehikel sein, um dem Land zwischen Oder und Bug weltpolitisches Gewicht zu verschaffen. Statt dessen verdirbt sie polnischen Bauern die Preise, und in Sachen Militärhilfe gegen »das Böse« haben ihm die USA sowieso, aber auch schon die BRD den Rang abgelaufen. Polen hat die ganze NATO mobilisiert und wundert sich jetzt, dass ihm damit in Kiew sein Alleinstellungsmerkmal verloren gegangen ist. Sogar Wolodimir Selenskij, dessen Kanzleichef Andrij Jermak den Kanzlerberater Jens Plötner mit einem gleichnamigen Nazifunktionär identifizierte, muss gegenüber Berlin freundlich tun. Man will ja noch »TAURUSse« haben.

Und so zückte Tusk die größtmögliche Moralkeule und gab das wandelnde Vaterunser (»und bewahre uns vor dem Bösen«). Solch pfäffische Rhetorik ist die Spezialität Polens, ziemlich egal, wer in Warschau regiert. Papst Karol Wojtyła hat die politische Klasse diesen aufgeblasenen Ton gelehrt, und alle wandeln in seinen Spuren, egal, wie gläubig sie persönlich sind. Weil es wirkt. Solange alle darauf hereinfallen.