IMAGO/Christian Ohde Nichts rollt mehr: Die Bahn rechnet mit »massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr«

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zieht im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn (DB) die Daumenschrauben an. Laut Ankündigung vom Montag ruft der Verband seine Mitglieder zu einem insgesamt sechstägigen Arbeitskampf auf – der Staatskonzern steht damit vor dem längsten Streik seiner Geschichte. Los geht es am Dienstag abend um 18 Uhr bei der Fernverkehrssparte DB Cargo. Ab zwei Uhr in der Nacht auf Mittwoch werden dann sämtliche Tochterunternehmen des Staatskonzerns inklusive der neuen Netzgesellschaft Infrago sowie die City-Bahn Chemnitz bestreikt. Enden soll der Ausstand planmäßig am kommenden Montag um 18 Uhr.

Zum damit vierten Mal während der inzwischen zweieinhalbmonatigen Auseinandersetzung werden sich Reisende und Berufspendler auf erhebliche Einschränkungen des Verkehrsangebots einstellen müssen. Die DB rechnet mit »massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr«.

Die Schuld dafür schieben sich die Kontrahenten wie üblich gegenseitig in die Schuhe. »Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt«, erklärte am Montag ein Bahn-Sprecher. »Wer bei einem neuen Angebot mit bis zu 13 Prozent und der Möglichkeit der 37-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt noch nicht einmal an den Verhandlungstisch kommt, handelt absolut unverantwortlich.« Die seit längerem ausgesetzten Gespräche waren insbesondere an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich gescheitert. Am vergangenen Freitag hatte DB-Personalvorstand Martin Seiler eine Offerte mit der Wahlmöglichkeit vorgelegt, das Pensum ab 2026 bei gleichbleibenden Bezügen auf 37 Wochenstunden zu reduzieren. Wer sich dagegen entscheiden würde, sollte 2,7 Prozent mehr Geld erhalten. Die GDL wies das »Scheinangebot« zurück. Damit habe die Bahn AG erneut gezeigt, »dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt – von Einigungswillen keine Spur«.

Es geht auch anders. Die Tarifrunde erstreckt sich auf mehr als 60 private und öffentliche Unternehmen, wovon mittlerweile 18 einen Abschluss mit der Gewerkschaft erzielt haben. In ausnahmslos allen Fällen wurde dabei eine schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit bei Schichtarbeit im Verbund mit weiteren Schritten der Belastungssenkung sowie nachhaltigen Entgelterhöhungen vereinbart, wie die GDL Ende der Vorwoche informierte.

Erstmals vernehmlich hat sich nun Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in den Tarifstreit eingemischt. Er habe »null Verständnis« für die Eskalation, sagte er im ZDF-»Morgenmagazin«, das Ganze nehme »zunehmend destruktive Züge an«.

Die DB-Spitze »trickst und täuscht«, äußerte sich hingegen am Montag der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. So sei das angebliche Zugeständnis in der Arbeitszeitfrage abhängig von der Personalpolitik. »Wenn Herr Seiler in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um null gesenkt.« Außerdem habe es erneut eine Absage für den von der GDL verlangten Tarifvertrag für Fahrdienstleister und einen Bundesrahmentarifvertrag bei der Fahrzeuginstandhaltung gegeben. Die Gespräche würden erst dann wieder aufgenommen, »wenn klar ist, dass dieser Bahnvorstand über alle unsere geforderten Elemente verhandelt«, betonte Weselsky.