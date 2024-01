Warner Music/dpa Die Haare schön: Green Day

Punk ist konservativ. Nicht in Sachen Inhalt, da kann er, muss aber nicht, in die tote Hose mit CDU-Parteibüchlein in der Arschtasche schlüpfen. Auf Aussagenebene ist er – mit Tendenz zu Linksliberalismen – so plural wie die Ideenlandschaften selbst. Formal aber ist die Jedermannsmusik mit ihren dreieinhalb Akkorden, dem verbreiteten Misstrauen gegenüber elektronisch-synthetischer Unterfütterung sowie Sängerinnen und Sängern mit meist stark eingehegtem Stimmspektrum ein sich als Selbstzweck erhaltender kleiner K unstkern. Sprich: »Sicher, ich färbe mir die Haare, aber ich färbe mir die Haare schon, seit ich 15 war. Das ist eben Punkrock.«

Was Green Days Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong (51) da in einem unter anderem von der Augsburger Allgemeinen publizierten Interview mit dem Journalisten Steffen Rüth über sein mit der Zeit verwitterndes und doch gleichbleibendes Äußeres sagt, das trifft auch auf die Musik zu, die er, Bassist Mike Dirnt und Drummer Tré Cool da spielen.

Was die Welt mit ihrem dritten, die Band in die Prominenz katapultierenden Album »Dookie« (1994) zu hören bekam, das unterscheidet sich wenig bis kaum von den Nachfolgealben. Konservativ im Wortsinne: Eine heftige Erhaltungsgeste waren die letzten Veröffentlichungen der Band seit dem 2020er Album »Father of All Motherfuckers«. Zwischen diesem und heute liegen drei Jubliäumsneuverwurstungen, »Insomniac« (1995), »Nimrod« (1997) und »Dookie«. Und das 2020 herausgebrachte Coveralbum »No Fun Mondays«, auf dem Existierendes, u. a. von The Bangles (»Manic Monday«) und Tommy James & The Shondells (»I Think We’re Alone Now«), neu feilgeboten wurde.

Mit »Saviors«, dem aktuellen Album, wird nun ein weiteres Mal Anlauf dazu genommen, das Bestehende mit Bestehendem vor dem Bestehenden zu retten. Schließlich weiß, wem die Bibel eingebimst wurde, dies hier aus der Apostelgeschichte (4,12): »Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.«

Was ist, ist zwar nicht unbedingt vernünftig, aber es ist. »Saviors« bietet dann eben jenen melodischen Punk, der sich routiniert an Marschrhythmen vergreift und sich dabei seltsam brav einreiht in die Radiohits der 90er und 2000er. Armstrong: »Ich war immer gegen Krieg, wir alle in der Band sind gegen Krieg, aber ist das denn schon Aktivismus oder einfach gesunder Menschenverstand?«

Die Durchhaltefreude, die Green Day stets versprüht, gerät in den besten Momenten zum Ausdruck von Widersprüchen: In »Dilemma« besingt Armstrong ebenjenes, in dem man weilt, wenn einem fortwährend der Alkohol zu gut schmeckt. »I was sober, now I’m drunk again / I’m in trouble and in love again.« Alkoholismus ist nun eben eine Krankheit, die zu den schlimmen gehört, mit ihren spaßigen Augenblicken aber auch zu den numinosen.

Numinos auch: Die Beatles-Anleihen bei »Fancy Sauce« und das mit Kuhglocke behangene und petrolabhängige Mischwesen aus Hard-, Punk- und Countryrock, das auf den Namen »Corvette Summer« hört.

Optische Reprisen gibt es dann im Musikvideo zu »Bobby Sox« im neoantiken Bildformat 4:3. Die Inszenierung eines Hinterhofkonzerts um die Jahrtausendwende herum illustriert die Renaissance der guten, alten, bei Neuauflage nicht mehr gar so heteronormativen Zeit: »Do you wanna be my boyfriend? / We'll walk the cemetery / And I'll kiss you again / And make our dead friends blush, oh-woah! / We'll be getting married right there on the scene.«

Schwerstes Zeichen der décadence auf »Saviors« ist der obligatorische Song gegen das Establishment: »The American Dream is Killing Me« purzelt hymnisch-heiter los. Vom Orwellschen Doppelsprech ist die Rede, wenn Verschwörer Verschwörung und Wahnsinnige Wahnsinn wittern. In der zweiten Strophe kippt der Song ins Schaulaufen mit Marching Band: »People on the street / Unemployed and obsolete / Did you ever learn to read the ransom note?«

Weniger existenzialistisch und pathetisch als im Emo-Brummer »The Black Parade« (von My Chemical Romance, 2006) auf der Oberfläche. Darunter aber um so mehr: Das gesellschaftlich eingerichtete Siechen und Verrecken entspricht hier in seiner Ausweglosigkeit peinlich genau dem Natürlichen. Die Ironie, den guten Glauben an den amerikanischen Traum zu überziehen, reiht sich dadurch ein in den Verblendungszusammenhang, den man verballhornen will.

In Zeiten der Monster, vermerken Green Day aber irgendwo doch, ist die Untergangssause eine, wo es zunehmend klemmt: Hieß es bei den Dropkick Murphys noch übergriffig angehaucht und mit Schnapsfahne »Kiss me, I’m shitfaced!« (2003), dann ist man 21 Jahre später schon im Delirium tremens: »Kiss me, I’m dead inside.« Nein, man mag echt lieber nicht zuküssen.