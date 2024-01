Thomas Mukoya/REUTERS

Gar von einer nationalen Krise sprach Audrey Mugeni, Mitbegründerin von »Femicide Count Kenya«, am Donnerstag gegenüber der britischen Tageszeitung The Guardian. Dabei bezog sie sich auf die gestiegene Zahl von Femiziden und Gewalt gegen Frauen in Kenia.

Allein im vergangenen Jahr wurden 152 Fälle getöteter Frauen in dem ostafrikanischen Land bekannt – das ist die höchste Zahl innerhalb von fünf Jahren. Doch dürfte dies nur die Spitze des Eisbergs sein, denn die Zahl bezieht nur die Todesfälle ein, die in den Medien aufgegriffen wurden – so schreibt es die Organisation in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung. Die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Kenias erklärt: »Gewalt gegen Frauen ist kein neues Phänomen, sondern wird immer sichtbarer und lässt sich nur schwer mit einer historischen Rhetorik leugnen, die sie beschönigt.« Tatsächlich ergab schon eine Umfrage aus dem Jahr 2022, dass mehr als eine von drei Frauen physische Gewalt erlebt hat.

Besondere Aufmerksamkeit erregte der Fall einer bekannten jungen Frau, die am 3. Januar in einem Airbnb-Appartement in der Hauptstadt Nairobi zuerst gefoltert und dann getötet wurde. Um so mehr echauffierten sich viele Kenianerinnen in den vergangenen Tagen: Auf X trendeten die Hashtags »StopKillingWomen« und »EndFemicideKe«. Die kommunistische Jugendorganisation verurteilte die Gewalt und solidarisierte sich mit den Frauen sowie allen progressiven Parteien, die etwas gegen das Phänomen unternähmen.

Dass das Problem nicht auf eine unzureichende Gesetzgebung zurückzuführen ist, erscheint offensichtlich. Daher klagte ­»Femicide Count Kenya« in einem am Mittwoch veröffentlichten Statement auf X an: »Die Regierung darf sich nicht mitschuldig machen. Kenia ist Vertragspartei der internationalen Konventionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Der Präsident selbst hat versprochen, das Leben der Frauen zu schützen. Diese Versprechen sind hohl, wenn Femizide weiterhin grassieren. Durchsetzung und Rechenschaftspflicht sind dringend erforderlich.«

Ähnlich sieht dies auch die Young Communist League. Sie geht davon aus, dass die Wurzeln der Gewalt im weiterhin vorherrschenden patriarchalen System liegen, in dem Männer lernten, Frauen als Eigentum und Objekte zu betrachten. Und weiter: »Trotz der Rhetorik, die die Reinheit, die Pflicht zur Weiblichkeit und die Widerstandsfähigkeit der Frauen preist, gibt es in allen sozioökonomischen Bereichen der Gesellschaft weiterhin Gewalt. Die aufeinanderfolgenden Regierungen haben diese Gewalt toleriert, was sich in wirtschaftlicher Ausbeutung im Ausland und häuslicher Gewalt zeigt. Geheimdienste und Polizei tun oft wenig oder gar nichts, wenn sie nicht sogar mit kriminellen Personen und Kartellen zusammenarbeiten.«

Geschlechtsspezifische Gewalt ist nicht nur in Kenia ein Problem. Jüngst hatte das ugandische Parlament in sein neues Ehegesetz Zweifel eingebaut, ob Vergewaltigung in der Ehe einen Straftatbestand darstellt. Der Deutsche Bundestag beschloss am 15. Mai 1997, Vergewaltigung in der Ehe als Verbrechen zu bewerten.