Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD – Kuba berichtet Renate Fausten über die Bewältigung des Alltags in Havanna. Die Erwartungshaltung, dass die Regierung den »galoppierenden Preisen« Einhalt gebiete, sei groß. Viele Menschen fragten sich, wie es sein könne, dass »die Preise das Doppelte, Dreifache oder Vierfache der Produktionskosten betragen«. Inzwischen sei es zudem »unheimlich schwierig«, an Bargeld zu kommen. Der Staat antwortet darauf mit Anstrengungen, möglichst viele Bezahlvorgänge auf Karte umzustellen. Brigitte Schiffler fordert: »Kuba runter von der Terrorliste!« Andrea Hornung berichtet über die zwei Kuba-Solidaritätsbrigaden der SDAJ, die im Sommer 2023 vor Ort waren. (jW)

Cuba Libre, Nr. 4/2023 ­(Oktober–Dezember 2023), 62 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Freundschaftsgesellschaft BRD – Kuba e. V., ­Maybachstr. 159, 50670 Köln, ­E-Mail: info@fgbrdkuba.de

Antifa

In der aktuellen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA wird über Pro und Contra eines Verbots der AfD debattiert. Thomas Willms hat »zehn Schwachstellen der AfD« ausgemacht. Regina Girod berichtet über den 19. Kongress der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer, der Ende Oktober 2023 in Barcelona stattfand. Ulrich Schneider würdigt die Archivarbeit des österreichischen KZ-Verbands. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Januar/Februar 2024, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenen­str. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) berichtet Max Meurer über Kontroversen um eine 700 Meter lange Hängebrücke in Wuppertal, die pünktlich zur Bundesgartenschau 2031 auch über das dortige Bayer-Werk führen soll. Jan Pehrke schreibt über Verlauf und Ergebnisse der CBG-Jahrestagung 2023. Außerdem: Beiträge über Protestaktionen ehemaliger Heimkinder in Schleswig-Holstein, die Entschädigungen für die an ihnen einst durchgeführten Medikamentenversuche fordern, Artikel über Lieferketten der Pharmakonzerne und über die Verlängerung der Glyphosat­zulassung. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr.1/2024, 27 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen ­Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org