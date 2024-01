World History Archive/IMAGO Mensch als Ware: Darstellung des Frachtraums eines Sklavenschiffes

In der Epoche des Frühkapitalismus wurden massenhaft Sklaven aus Afrika in die kolonialen Zentren Nord-, Mittel- und Südamerikas verschleppt. Der US-amerikanische Historiker Marcus Rediker, der seit den 1980er Jahren mehrere Bücher veröffentlicht hat, die sich zu einer kritischen Sozialgeschichte des atlantischen Raumes zusammenfügen, hat mit »Das Sklavenschiff« auch eine sehr lesenswerte Untersuchung dieser an Scheußlichkeiten reichen Ära vorgelegt. Das Buch erschien bereits 2007; der Verlag Assoziation A hat es nun, wie das zur Zeit immer wieder linke deutsche Verlage mit teilweise Jahrzehnte alten englischsprachigen Büchern machen, übersetzen lassen.

Der Sklavenhandel, betont Rediker, sei für die Betreiber zwar riskant gewesen – es drohten Krankheiten der Gefangenen sowie der Mannschaften, Schiffbruch, Angriffe feindlicher Freibeuter und Revolten der Sklaven. Die Profitrate im Falle des Gelingens der Überfahrt sei jedoch hoch gewesen, nicht wenige Sklavenhändler wurden steinreich. Der Profit fiel allerdings ausschließlich den Schiffsbesitzern und Kapitalgebern zu. Die Heuer der Besatzungen war niedrig, die Arbeitsbedingungen waren außergewöhnlich brutal und gefährlich. Die Sterblichkeit unter den Besatzungen sei prozentual ähnlich hoch wie unter der menschlichen »Fracht« gewesen, schreibt Rediker.

Eine umfassende Analyse des an die Sklaverei gekoppelten »mörderischen Plantagensystems« ist nicht Gegenstand dieses Buches. Zusammenfassend schreibt Rediker, der Sklavenhandel habe »dazu beigetragen, eine neue atlantische Welt der Arbeit, der Plantagen, des Handels, des Imperiums und des Kapitalismus ins Leben zu rufen.« Das Sklavenschiff kennzeichnet er als »zentrales Element in dem schnell wachsenden atlantischen System von Kapital und Arbeit«.

Lange hieß es, es habe sich bei den versklavten Menschen häufig um Kriegsgefangene und verurteilte Kriminelle gehandelt. Rediker bezweifelt das. War die Versklavung von Menschen ein Nebenprodukt der Kriege frühfeudaler afrikanischer Potentaten gegeneinander? Oder führten diese nur zu dem Zweck Kriege, um Menschen versklaven zu können? Nachweisbar ist, dass afrikanische Herrscher bzw. deren Krieger, denen die Sklavenhändler die menschliche »Ware« abkauften, zuvor von eben diesen Sklavenhändlern mit modernen Waffen ausgerüstet worden waren. Rediker schreibt, der Sklavenhandel habe das Rechtssystem von Westafrika gänzlich korrumpiert; es seien offensichtlich viele Menschen völlig zu Unrecht wegen Mord, Diebstahl, Ehebruch oder Hexerei angeklagt und verurteilt worden, um dadurch möglichst viele verkäufliche Sklaven zu »produzieren«.

Rediker widmet auch den verzweifelten Aufständen auf den Sklavenschiffen ein Kapitel. Bis zum Zeitpunkt der Abschaffung des Sklavenhandels durch Großbritannien 1807 seien neun Millionen Menschen zwangsweise von Afrika nach Amerika transportiert worden; weitere drei Millionen folgten dann noch in den nächsten Jahrzehnten, bis der europäische Sklavenhandel Vergangenheit war. Etwa fünf Millionen Afrikaner starben bei Sklavenjagden, beim Transport unter Deck der Schiffe sowie im ersten Jahr der Zwangsarbeit.