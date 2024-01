M. Abramowska/The Palace Der ganz normale, schweinische Reichtum: Endzeitliche Dekadenz am Silvesterabend

»Life of money, life of sex, life of honey, life of hex.«Psychic TV »Roman P.«

Roman Polanski, der sich Oliver Masucci von Oskar Roehler geliehen hat, macht einen Film über reiche Arschlöcher. Polanski hat sich auch den vulgären Humor und die Schneeberge von ­Oskar Roeh­ler geliehen, fabriziert aber einen Film, der schlechter ist als alle bisherigen Oskar-Roehler-Filme. Oliver Masucci spielt die Hauptrolle, den Direktor von »The ­Palace« – es geht um das gleichnamige Super­luxushotel in Gstaad im Berner Oberland. Hier verbringen Promis ihre Ferien ohne Horden von Fans und Paparazzi zu um die 2.000 Euro pro Nacht für ein kleineres Zimmer. Alpen kann man schön gucken, der Thuner- und der Genfer See sind ums Eck, ein dorfeigener Privatflughafen auch. Ansonsten wird in der Schweiz serviert, was man auch in Dubai nicht verachtet: Champagner, Kaviar und Austern. Massenweise werden diese Grundnahrungsmittel der oberen Zehntausend im Film aufgetragen – kübel- und eimerweise auf silbernen Tabletts. Der ganz normale, totale, schweinische Reichtum, was Besseres fällt ihnen nicht mehr ein, dem Regisseur auch nicht. Ah ja, es ist Silvester 1999/2000.

Überhaupt braucht man sich nicht zu fragen, wieso Polanski im Alter von 90 Jahren dümmlichen Klamauk auf Fernsehniveau inszeniert. Er kann und darf es halt und sich dazu die Schauspieler aussuchen. Wieso also nicht? Insgesamt sieht »The Palace« aus, als hätten bei den Dreharbeiten alle viel Spaß gehabt und bestimmt genauso viel Schaumwein getankt. Einige Kronjuwelen der Mimenzunft darf der Zuschauer in kuriosen Rollen begaffen: Monty-Python-Rentner John ­Cleese spielt – was sonst – einen 97jährigen britischen Aristokraten mit 22jährigem Rubensmädel an seiner Seite. Im Bett verlassen ihn die Lebensgeister und sie kommt nicht vom Sattel, weil die zwei Viagra-Pillen für eiserne Standhaftigkeit sorgen. Fanny Ardant verfüttert Kaviar an ihren Zwergpinscher, der daraufhin alles vollscheißt. Später vögelt sie den Klempner. Mickey Rourke, kantig-amerikanisch, spielt einen Widerling, der nicht reserviert hat, aber trotzdem ein Zimmer will. Milan Peschel, gewohnt treudoof, hilft ihm beim Unterschlagen von Geld und ordert auf der Silvesterparty den ­Hitler-Jahrgang von Bollinger. Luca Barbareschi bricht sich die Nase und hat einen riesigen Schwanz … Und so weiter und so fort, alle Figuren könnten ebenso gut einer Folge »Hausmeister Krause« entstammen.

Masucci alias Hansueli Kopf hat sich irgendein Schwyzerdütsch antrainiert, das eher nach abstrakt austrobajuwarischem Phantasiedialekt klingt. Macht nichts: Er ist der einzige im ganzen Film, der sich über seine Rolle mehr als einen halben Tag lang Gedanken gemacht hat. Ma­succi spielt den Direktor mit strengem, delikatem Ernst, bemüht, den ganzen irren Schwachsinn um sich herum zu konterkarieren. Zur Schau gestellte Professionalität ist um so lustiger, wenn sie allumfassend sabotiert wird. Schweizer Franken kaufen im Hotel alles, vor allem das Personal, dem nichts zu eklig oder peinlich sein darf.

Polanski verbindet den Holzhammerulk von 102 Minuten Spielzeit niemals mit einer Außenwelt, welche Satire also quittieren müsste, um sie intelligent zu machen. Abgeschottet in ihrem Zauberberg geben sich die Klischees die Klinke in die Hand. Nur der Russe darf und muss herhalten für sanfte Anflüge seniler Weltpolitik­kritik. Pöbelnde, viehische, Wodka saufende Oligarchen mit blond-überdrehter Thusnelda-Dekoration wollen im Weltkriegsbunker Schwarzgeld zur Seite bringen. Am 31.12.1999 jedoch lallt Boris Jelzin den Bürgern der Russischen Föderation vor, dass mit sofortiger Wirkung Wladimir Wladimirowitsch Putin die Geschäfte übernimmt. Alle Oligarchen saufen noch mehr Wodka, weil sie Angst um ihre Knete haben. So ist der Russe, laut dem alten Polen.

Sollte Roman Polanski vorgehabt haben, heiter über Menschenwürde, Kapitalismus und die endzeitliche Dekadenz des 20. Jahrhunderts zu philosophieren, darf man sich fragen, an welchem Punkt er diese Ansätze vergessen hat. Überhaupt ist »The ­Palace« kein komplizierter Film, kein trauriger, kein intelligenter, auch kein lustiger. So wie das Jahr 2000 kam und ging er an einem spurloser vorbei als erwartet.