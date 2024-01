Aufruhr im Stillstand

Christoph Hardt/Panama Pictures/imago

Es ist beachtlich und gut, wenn Hunderttausende gegen faschistische Planspiele und Größenwahn auf die Straßen gehen. Ob es beachtet wird – von Wählern, Parteien oder Wirtschaftskapitänen – ist offen, und viel spricht nicht dafür. Unverändert liegt die AfD am Sonntag in den meisten Umfragen bei 22 Prozent der Stimmen, die Koalitionsparteien kommen auf gerade ein Drittel, CDU und CSU auch.

Die Regierung probiert es dennoch mit »Augen zu« – offenbar auch viele Demonstranten: Klar, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Deportationsphantasien, die in der AfD, aber auch in CDU/CSU und Werteunion seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten immer wieder aufflackern, und dem, was SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP bei der Migrantenbekämpfung durchsetzen. Aber das am Donnerstag von ihnen beschlossene Gesetz, mit dem Abschiebungen beschleunigt und erweitert werden sollen, zielt auch auf die »Remigration« von immerhin rund 300.000 Menschen. Viel mehr verlangt die AfD öffentlich auch nicht, etwas anderes will Björn Höcke auch nicht gemeint haben, als er »wohltemperierte Grausamkeit« bei staatlicher Menschenjagd und Rauswurf ins Spiel brachte. Ihm ist nicht zu trauen? Dafür dem Abschieber »im großen Stil« Olaf Scholz? In Frankreich gingen am Sonntag landesweit gegen das dortige Zuwandererbekämpfungsdekret immerhin Hunderte auf die Straße. Hierzulande fragen lediglich einige Migranten in Medien, warum jemand vom Potsdamer Treffen überrascht ist. Sie kennen, was dort zur Sprache kam, seit langem – wie jeder, lesen kann und hören will.

Die Großdemonstrationen verstellen insofern den Blick auf die Lage und auf andere Proteste. Der amtliche Kriegs- und Aufrüstungsfanatismus, für dessen Unterstützung vor zwei Jahren nach dem Angriff ebenfalls Hunderttausende auf die Straße gingen, steckt in der üblichen deutsch-imperialistischen Sackgasse: Die Großmäuligkeit, mit der die Faschistenfreunde in Kiew durch Berlin zum Sieg über Russland und dessen Ruin geführt werden sollten, ist verflogen. Es herrschen selbstfabrizierter »wirtschaftlicher Stillstand« (Bund der Deutschen Industrie) und groteske »Ampel«-Versuche, die Flut des Unmuts mit fiskalischen Schöpflöffeln zu bekämpfen. Die Bauern- und Spediteursproteste reißen nicht ab, dafür geht scheinbar auf einmal etwas bei den Lokführern. Das Kabinett erlebt seinen »Gelbwesten«-Moment, das aber ist der größte anzunehmende Unfall. Der oberste Auftrag lautet: Nicht einen Hauch von Klassenkampf zulassen.

So war klar, dass eine linke antifaschistische Demonstration für Frieden und gegen sozialen Kahlschlag, wie die zu den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 14. Januar in Berlin, von einem Polizeimob überfallen werden muss. Das war im Herbst reichlich geprobt worden.

Die parlamentarische Republik muss verteidigt werden. Gegen alle Urheber ihrer Krise.