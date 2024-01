»Putin ist ein Raubtier, das sich nicht mit Tiefkühlprodukten zufriedengibt«, so der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij jüngst auf dem »Wie retten wir die Welt und unser Geld?«-Treffen in Davos. Er ist gegen das »Einfrieren« des Krieges. Vielmehr soll der am Kochen gehalten werden, auf höchster Stufe, der Komiker selbst kommt ja nicht in den Topf. Er wird nicht von der Straße gezerrt, an die Front geschleppt und dort verheizt. Auserkoren, weiterhin Rüstungsaktionäre und den Waffenschwarzmarkt zu bedienen, ist Every-NATO-Staaten-Darling der willige Diener einer mörderischen Clique.

»Als Komiker! Das will mir nicht in den Kopf«, ruft Udo. »Dass ein humorbegabter Mensch etwas so Unkomisches fertigbringt wie einen Proxykrieg und die Transformation einer Pseudodemokratie in eine Faschodiktatur. Ich dachte immer, Humor hat was mit Intelligenz und Güte zu tun und ist lebensbejahend. Lachen aktiviert die Selbstheilungskräfte, heißt es immer.« – »Aber nicht, wenn man sich gleichzeitig meschugge kokst«, meint Rossi.

Doch es gibt auch nette Drogen. J. F. Kennedy hat der Geheimdienst umgebracht, nachdem er mit seiner Freundin Marihuana geraucht hatte. Love and Peace. Plötzlich fand Kennedy Frieden gut, und zwar wirklich, nicht nur aus Wahlkampfgründen. Wusch – schon war der Hippie tot. Dem Kapital passt es nicht, wenn einer Frieden will, es rentiert sich nicht.

Das ist nichts wirklich Neues, aber um so ärgerlicher, dass die Menschheit es nicht schafft, den Kapitalismus ein für allemal zu entsorgen. »Du kannst dich doch auch von nichts trennen«, meint Rossi und hält Udo eine wabbelige Möhre entgegen. »Karotten darf man nun mal nicht einfrieren«, kontert Udo und greift nach seinem Lieblingsgemüse. »Außerdem bin ich ein Raubtier und verschlinge nur Nichtgefrorenes.«

Gar nicht wahr, heute gibt es Rosenkohl, und der bekam Winterfrost:

Rosenkohlauflauf

Ofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen. Ein kg Kartoffeln waschen, schälen und in ca. ein cm dicke Scheiben schneiden. 750 g frischen Rosenkohl waschen, unschöne Blätter entfernen und Strunk jeweils über Kreuz einschneiden. In einem Topf Kartoffeln im Salzwasser schwimmend aufkochen und bei mittlerer Stufe ca. zwölf Minuten zugedeckt garen. Nach ca. fünf Minuten den Rosenkohl zugeben und zusammen mit den Kartoffeln zu Ende garen. Eine große gelbe Zwiebel halbieren, schälen und fein würfeln. In einer Pfanne etwas Öl auf mittlerer Stufe erhitzen und darin die Zwiebel mit 125 g Speckwürfeln ca. fünf Minuten braten. In einer Schüssel drei Eier mit 200 g Crème fraîche und 100 ml Milch verrühren und mit Majoran, Salz, Pfeffer und etwas gemahlener Muskatnuss würzen. Kartoffeln und Rosenkohl in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Beides in eine Auflaufform geben und mit der Speck-Zwiebel-Mischung vorsichtig vermengen. Crème-fraîche-Masse drübergießen und mit 200 g geriebenem Emmentaler bestreuen. Im Ofen ca. 30 Minuten backen. Auflaufform aus dem Ofen nehmen, Kartoffel-Rosenkohl-Auflauf auf Tellern verteilt servieren und mit frischer Petersilie garnieren. Das Rezept geht natürlich auch mit Wabbelmöhren.