AfD-Agenda

Das hat gesessen. Am Dienstag veröffentlichte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) auf seiner Internetseite die neun Seiten umfassende Erklärung, die sein Präsident Siegfried Russwurm am selben Tag auf einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt in Berlin abgegeben hatte. In der Mediathek von ZDF und ARD findet sich noch das Video, im gedruckten Mediengewerbe aber herrschte Schockstarre. Die meisten Zeitungen veröffentlichten nicht einmal die entsprechende dpa-Meldung. Also erfuhren nur die Leser der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) unter der Überschrift »Industrieverband rechnet mit Energiepolitik ab« am Mittwoch, dass der Chef der mächtigsten deutschen Wirtschaftsvereinigung, der gewöhnlich dem Kanzler die Richtlinien von dessen Politik vorgibt, dem Regierungspersonal Unfähigkeit und katastrophale Darstellung bescheinigt hatte. BDI-Gegrummel über Kabinette hat es schon immer gegeben, das hier hatte eine andere Qualität. Am Donnerstag legte die Berliner Zeitung nach – das war’s. Die NZZ begann ihren Bericht mit den Sätzen: »Neues Jahr, neue Hiobsbotschaften: Die deutsche Industrie rechnet in den kommenden Monaten lediglich mit einem ›marginalen‹ Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent.« Und zitierte Russwurm: »Konjunkturell herrscht Stillstand in Deutschland (…) im Vergleich zu den meisten anderen großen Industrieländern fällt unser Land weiter zurück.« Ursache? Neben der Inflation ist das vor allem die sogenannte Ampel. NZZ: »Die Politik habe sich in eine Komplexitätsfalle manövriert und erhöhe beim Ringen um Auswege die Komplexität noch weiter, ohne überzeugende Fortschritte zu machen.« Als Beispiel nannte Russwurm die Energiepolitik, Namen kamen bei ihm nicht vor. NZZ: »Der BDI-Präsident nannte es ›skurril‹ und ›blamabel‹, wenn Deutschland als Land mit einer der ambitioniertesten Strategien zur Dekarbonisierung am Ende vom Weiterbetrieb seiner Kohlekraftwerke abhängig bleibe, weil Alternativen fehlten. ›Aber genau dieses Szenario rückt von Tag zu Tag näher.‹« Im Klartext heißt »Komplexitätsfalle«: Der Scholz-Habecksche Murks »löst« ein Problem, indem er zehn neue schafft. »Skurril« und »blamabel«: Heraus kommen Varieténummern und Peinlichkeiten.

Selbstverständlich hatten auch die anderen großen Wirtschaftsredaktionen die Russwurm-Attacke mitbekommen, verzichteten aber aufs Ökonomische darin. Das Handelsblatt, für gewöhnlich ebenso ein BDI-Verlautbarungsorgan wie der FAZ-Wirtschaftsteil, brachte es dafür am Mittwoch auf Seite eins zu der Überschrift: »BDI und Startups warnen vor AfD«. Darunter: »Junge Firmen befürchten weitere Standortnachteile im Osten Deutschlands.« Na sowas. Die FAZ ignorierte Russwurms Pressekonferenz einfach und erledigte dessen Job am Dienstag durch einen Hauskommentar: »Die deutsche Wirtschaftskrise ist hausgemacht«.

Statt von Krise und Krieg ist aber urplötzlich selbst im Bundestag von »Faschismus« die Rede, obwohl die Vokabel im offiziösen BRD-Sprachgebrauch getilgt worden war, weil angeblich von Kommunisten und aus der DDR stammend. Denn seit dem 10. Januar, als das »Remigrations«-Treffen in Potsdam am 25. November ruchbar wurde, ist Startup-Antifaschismus Staatsdoktrin. Lenkt auch vom politisch gewollten und mitverursachten Niedergang ab, da passt selbst ein Russwurm einfach nicht rein. Lenkt ab davon, dass mehr »Remigration« Koalitionsprogramm ist. Und davon, dass das deutsche Kapital selbstverständlich den AfD-Teufel mit einem rechten Beelzebub verjagen will. Am 27. Dezember hatte »Arbeitgeber«-Präsident Rainer Dulger dpa gesagt: Deutschland brauche wieder einen »Agenda-2010-Moment«. Das neue Hilfsprogramm für die AfD ist in Arbeit.