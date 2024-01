Nachschlag: Leber, duck dich

Jürgen Ritter/IMAGO Hat sich den Hass der Herrschaft redlich verdient: Lenin (gestürztes Denkmal in Berlin-Spandau)

Es ist angenehm unverdruckst: Zu Lenins 100. Todestag geht das »Kalenderblatt« im Deutschlandfunk direkt in die Vollen. Der Revolutionsführer sei ein »kühl kalkulierender Massenmörder« gewesen, heißt es schon im zweiten Satz. Lenin war ein »Fanatiker« und »nicht interessiert an Menschen«, legt Deutschlands liebster Totalitarismusvortänzer Jörg Barbarowski nach. In der hausinternen Challenge »Wieviel antikommunistische Phrasen passen in fünf Minuten Sendezeit?« hat Autor Günter Kaindlstorfer beste Chancen, denn wie begonnen geht es fort. »Eiskalt und brutal« sei er gewesen, ein »autoritärer ­Typus« gar, wetteifern Wladislaw Hedeler und Verena Moritz in ihren Verdikten über Iljitsch Uljanow, »jeder, der nicht auf seiner Linie lag, war für ihn ein potentieller auszuschaltender Gegner«. Standen Historiker nicht einmal in dem Ruch, alle Urteile ewig abwägend wegzudifferenzieren? Nicht bei Lenin, hier heißt es: nicht kleckern, klotzen. Wir wissen, warum. Zum Bullshit-Bingo-Trinken bestens geeignet, aber nicht empfohlen. (pm)