Hauptsache verordnet

Zu jW vom 16.1.: »Zitat des Tages«

(…) Michael Roth, SPD und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, ein russenhassender Hardliner, hat mich mit diesem Satz beglückt: »Der Antifaschismus der Tat besteht auch darin, als Ampel wieder besser zu regieren, weniger öffentlich zu streiten, zu gefundenen Kompromissen zu stehen und empathischer zu kommunizieren.« Wir erinnern uns lebhaft: Der Begriff »Antifaschismus« galt in der BRD als DDR-kontaminiert. Für die DDR wurde er nur in Begleitung des Adjektivs »verordnet« verwendet. Ich denke an einen Satz Hans Modrows: »Lieber ein verordneter Antifaschismus als ein verordneter Faschismus.« In der irrigen Annahme, den Satz verstanden zu haben, will Roth seine Mahnung der Ampel als Injektionsspritze »verordnen«.

Würde die Ampel tatsächlich besser regieren wollen, also die Vermögenssteuer einführen und die Erbschaftssteuer schärfen, die absurde Schuldenbremse abschaffen, die Fallpauschale ad acta legen und die Kliniken finanziell stärken, die BAföG-Sätze anheben, die ökologische Infrastruktur massiv ausbauen etc. pp., dann könnte das ja tatsächlich dazu beitragen, der AfD das Wasser abzugraben. Statt dessen aber soll eine durch und durch beschissene Politik lediglich marketinggemäß aufgemotzt werden. Das ist dann nach sozialdemokratischem Verständnis Antifaschismus der Tat.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

»Politische Berichterstattung «

Zu jW vom 17.1.: »Nachschlag: Wagenknecht im Links-rechts-Test«

Man versucht, Wagenknecht und ihrer Partei eins der bekannten politischen Labels aufzudrücken, um in der Berichterstattung und in den »Analysen« der immer wieder gleichen Experten und Kommentatoren das sattsam bekannte Framing betreiben zu können. Die Bewertungen und Urteile, mit feststehenden Begriffen, liegen schon bereit. Die selbsternannten Qualitätsjournalisten der Leitmedien und die von ihnen ausgewählten Experten brauchen jetzt nur noch eine klare Einordnung des BSW, um es dann, unabhängig vom zu diskutierenden Sachverhalt, nach »Schema F« aburteilen zu können. Das nennt sich dann politische Berichterstattung mit fundierten Analysen.

Marc Pilz, Cottbus

»Recht eindeutig«

Zu jW vom 11.1.: »Der schwerste Vorwurf«

Den Vorwurf des Völkermordes würde ich zur Zeit weder unterstützen noch ablehnen. Mir fehlt es dazu an Kenntnissen zu Militärtaktik und zu den örtlichen Gegebenheiten. Sehr treffend scheint mir dagegen der Vorwurf zu sein, Israel würde die von der Völkermordkonvention (…) gebotene strafrechtliche Verfolgung der öffentlichen Anreizung zum Völkermord unterlassen. Die bekannten und teils selbst westlicherseits kritisierten Äußerungen israelischer Prominenter sind doch recht eindeutig.

Ulf Gerkan, Hannover

Migrantische Arbeiterklasse

Zu jW vom 17.1.: »Disparate Zahlen«

(…) In bezug auf Migration könnte das BSW einige progressive Vorschläge einbringen: Die sofortige Aufnahme und automatische Verleihung der Staatsbürgerschaft – ohne Prüfungen zu Gesinnung, Demokratieverständnis und von Deutschkenntnissen – an alle, die sich in Deutschland niederlassen möchten; sowie eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, um die Kommunen finanziell zu unterstützen, die neue Bürger aufnehmen. Der erste Vorschlag zielt darauf ab, gleiche Lebensbedingungen und Chancen für alle Menschen im Land zu schaffen und alle Migranten willkommen zu heißen, damit sie sich den traditionellen Organisationen der deutschen Arbeiterklasse annähern und so Spaltungen in der Arbeiterklasse minimiert werden. Der zweite soll nicht nur die Gemeinden motivieren, Migranten aufzunehmen, sondern auch dazu beitragen, das BSW von den sogenannten »Lifestyle-Linken« abzugrenzen, die oft nur große Worte für die Migranten finden, aber keine konkreten Maßnahmen vorschlagen.

Angelo Valleriani, Berlin

»Unglaubwürdig und parteiisch«

Zu jW vom 15.1.: »Hundert Tage Gazakrieg«

(…) Es ist erstaunlich, wie selbstsicher die Bundesregierung verkündet, dass die über drei Stunden von hochrangigen Juristen vorgetragene Anklage gegen Tel Aviv »jeder Grundlage entbehre«. Dies sollte jedoch gemäß der Logik des internationalen Rechts, dem auch Berlin verpflichtet ist, vom Internationalen Gerichtshof geklärt werden. Die Tatsache, dass Deutschland durch seine bedingungslose Loyalität zu Israel weltweit unglaubwürdig und sogar parteiisch wirkt, scheint die Bundesregierung nicht zu scheren. Ganz arrogant nach dem Motto: Wer unsere Meinung nicht teilt, kann nur im Unrecht sein.

Istvan Hidy, Stuttgart

»Auf den Punkt gebracht«

Zu jW vom 13./14.1.: »Ganz ohne Zensur«

Renate Dillman hat es auf den Punkt gebracht: Ganz ohne Zensur ist es den hiesigen Medien gelungen, die erschütternde Faktenlage aus dem öffentlichen Bewusstsein herauszuhalten. (…)

Trotz aller Zustimmung, eine Anmerkung zur »Terrororganisation« Hamas kann ich mir nicht verkneifen: jW-Kolumnist Pierre Deason-Tomory hat in einem seiner »Tagebücher« letzten Oktober, ganz ohne witzig sein zu wollen, die Hamas als fanatisch-islamistische Judenhasser treffend charakterisiert. Es liegt mir fern, das genozidartige Draufhauen auf die Bevölkerung Gazas seitens Israel zu rechtfertigen, aber die Führer der Hamas konnten und mussten wissen, welch gnadenlose Reaktionen auf die Ermordung israelischer Zivilisten folgen werden. Das hat man billigend in Kauf genommen. Mit anderen Worten, die Hamas hat die eigene palästinensische Bevölkerung, zwei Millionen Menschen, als Geiseln missbraucht und tut es immer noch. Für solch religiös-fanatische, grausame Anführer kann es keine Sympathie geben, ebenso wenig wie für die Auslöschung von über 20.000 wehrlosen Menschen. Es werden leider noch viel mehr werden. Das einzige, was man zum Verständnis des Verhaltens von Hamas anführen könnte, ist Dillmanns Aussage, »dass Terror aus Ohnmacht entsteht«.

Emmo Frey, Dachau