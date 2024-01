Allparteienunion

Tyrone Siu/REUTERS Der Rauch über Gaza hat sich noch lange nicht verzogen (18.1.2024)

Benjamin Netanjahu hat den Ratschlägen der US-Regierung, er möge den Palästinensern noch einmal unverbindlich mit der Illusion einer Zweistaatenlösung winken, eine Absage erteilt. Bei jeder künftigen Regelung oder beim Fehlen einer Regelung müsse Israel »die Sicherheitskontrolle« über das gesamte Gebiet westlich des Jordan behalten, erklärte der Langzeitpremier am Donnerstag abend während einer Pressekonferenz. »From the river to the sea« sozusagen.

Der einzige Weg dorthin führt laut Netanjahu über einen »vollständigen«, einen »kompletten«, einen »totalen« Sieg gegen die Hamas. Deren Name steht stellvertretend für jede Form von palästinensischem Widerstand, den der Chef der rechtesten Regierung, die es jemals in Israel gab, restlos »eliminieren« will. Um dieses Ziel zu erreichen, könne sich der Krieg noch bis ins Jahr 2025 hinziehen. Lebensmittel und Medikamente werde Israel nur in einer »absolut minimalen« Menge in den Gazastreifen lassen – gerade genug, um eine humanitäre Krise zu vermeiden.

Menschlicher und vernünftiger klingt auch Staatspräsident Isaac Herzog nicht. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er am Donnerstag, »keine Israelis, die bei klarem Verstand sind«, würden sich zur Zeit Gedanken über eine Lösung durch Friedensabkommen machen. Die Israelis hätten »das Vertrauen in Friedensprozesse verloren«, gab sich der Präsident als kollektiver Sprecher der ganzen Bevölkerung, »weil sie sehen, dass unsere Nachbarn den Terror glorifizieren«.

Herzog gehört nicht zur Rechten, sondern ist Mitglied der Arbeitspartei, die immer noch als sozialdemokratisch gilt. Die »Avoda«, die jahrzehntelang Israels Regierungen führte, ist heute politisch und moralisch so heruntergewirtschaftet, dass sie laut Umfragen bei Wahlen an der 3,25-Prozent-Sperrklausel scheitern würde.

Herzog scheint sich den Sieg noch kompletter und totaler vorzustellen als Netanjahu: »Der Krieg findet nicht nur zwischen Israel und Hamas statt«, erklärte er in Davos. Der eigentliche Hauptfeind sei »das Reich des Bösen, das vom Iran ausgeht«. Dessen Aktivitäten würden »jeden Friedensprozess und alle Stabilität auf der Welt untergraben«. Deshalb müsse sich »eine ganz starke Koalition« bilden, um dem Iran und seinen Verbündeten entgegenzutreten. Bis dahin, so Herzog, kämpft Israel »für die gesamte freie Welt«. Neuwahlen würde Netanjahu heute verlieren. Aber derzeit scheint es in Israel nur um die Wahl zwischen Pest und Cholera zu gehen.