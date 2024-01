Nicht alternativlos

Dirk Sattler/IMAGO Um die Bundeswehr »kriegstüchtig« zu machen, sind im höchsten Wehretat aller Zeiten 85,5 Milliarden Euro eingeplant (Berlin, 17.1.2024)

Die Krise der Bundesregierung hat auch gute Seiten. Der öffentliche Druck ist so groß geworden, dass Kürzungen zurückgenommen werden mussten. Der 5,2-Milliarden-Euro-Griff in die Kasse der Arbeitslosenversicherung wurde gestoppt. Die Kürzung bei der Qualifizierung von Arbeitslosen bleibt aber bestehen. Man klagt über fehlende Fachkräfte, ist aber nicht bereit, für die Qualifizierung von Arbeitslosen ausreichend Geld bereitzustellen.

Vom jährlichen Griff in die Rentenkasse war die Ampel nicht abzubringen. Insgesamt sollen 6,8 Milliarden Euro daraus geplündert werden. Der Haushalt wird auf Kosten der Beitragszahler saniert. Wer nicht in die Rentenkasse einzahlen muss, ist damit fein raus.

Auch für humanitäre Hilfe gibt es weniger Geld. Das ist ein klares Zeichen der Ampel: Sie ist bereit, weltweit Waffen zu liefern, um Kriege möglich zu machen. Sie ist aber nicht bereit, für die Folgen dieser Kriege aufzukommen. Um die Bundeswehr »kriegstüchtig« zu machen, sind 85,5 Milliarden Euro im Verteidigungsetat eingeplant. Der höchste Wehretat aller Zeiten! Die Ukraine soll insgesamt acht Milliarden Euro für Waffen bekommen. Vier Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Würde sich die Bundesregierung für einen Waffenstillstand einsetzen, dann könnte sie Leben retten und viel Geld sparen.

Lindner ist stolz, dass er in diesem Jahr die Schuldenbremse einhalten kann. Doch die wird die Wirtschaftskrise weiter verschärfen. Wenn sie von der Schuldenbremse nicht lassen will, dann sollte die Ampel wenigstens eine Vermögensabgabe beschließen. In Deutschland hat das Vermögen der fünf Reichsten seit 2020 um drei Viertel zugenommen. Die ungerechte Vermögensverteilung schränkt auch die Handlungsmöglichkeiten des Staates weiter ein. Die Ampel will sich nicht mit den deutschen Oligarchen anlegen, lieber bestraft sie Arbeitslose und Rentner.

SPD, Grüne und FDP behaupten, ihre Politik sei alternativlos. Irgendwo müssten sie ja kürzen. Da habe ich viele Alternativen anzubieten. Der Abbau von umweltschädlichen Subventionen wäre sinnvoll. Ich denke da weniger an die Bauern als vielmehr an die Militärs. Krieg ist die schlimmste Umweltzerstörung.

Die Bundesregierung wälzt die Lasten der Kriege und der Klimakrise auf Arbeitnehmer und Rentner ab. Das im Koalitionsvertrag versprochene Klimageld wird in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr kommen. Wahlversprechen werden im Wochentakt gebrochen. Davon profitieren Vermögende und rechtsextreme Parteien. Es ist Zeit für eine linke Gegenbewegung.