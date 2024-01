Sylvio Dittrich/IMAGO Fleißige Deutsche verlangt die Industrie – Arbeiterin montiert Fahrradteile in einer Fabrik in Hartmannsdorf (13.7.2023)

Nachdem der Bundestag am Donnerstag ein liberales »Remigrations«-Gesetz beschlossen hatte, folgte am Freitag der zweite Teil des Gesetzespakets zur »modernen« Migrationspolitik, das die BRD fitter für die Ansprüche des Weltmarkts machen soll. Diskutiert wurde der von den Regierungsfraktionen eingereichte Gesetzentwurf zur »Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts«. Dieser wurde im Anschluss der Debatte mit 382 Jastimmen zu 234 Neinstimmen angenommen, die Ampelfraktionen stimmten weitgehend dafür, CDU/CSU und AfD dagegen.

In der Hauptsache soll zukünftig bei Einbürgerungen die Mehrstaatigkeit generell hingenommen werden. Bisher drohte Menschen, die neben ihrer Staatsangehörigkeit auch noch die deutsche erhalten wollten, häufig der Verlust ersterer. Zudem soll eine Einbürgerung zukünftig bereits nach einem Aufenthalt von fünf statt bisher acht Jahren möglich sein.

Daneben sieht der Entwurf eine Art Gesinnungsprüfung vor. So wird laut den Plänen von zukünftigen Bewerbern um den deutschen Pass ein Bekenntnis zur »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« verlangt. Als Voraussetzung für eine Einbürgerung soll demnach gesetzlich explizit klargestellt werden, dass »antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen« gegen diese »Grundordnung« verstoßen. Das könnte vor allem im Hinblick auf die schwammige Bestimmung der Begriffe juristische Probleme hervorrufen.

Eine Säule der Novelle, die wohl vor allem die FDP zu verantworten hat, ist die Bedingung, dass der eigene Lebensunterhalt sowie der für unterhaltspflichtige Angehörige ohne »Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe« oder »Grundsicherung für Arbeitsuchende« bestritten werden muss, damit eine Einbürgerung in Frage kommt. Dieser Passus lässt nicht nur offen, was mit Menschen geschieht, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind (zum Beispiel körperlich eingeschränkte Menschen, alleinerziehende Mütter oder Angehörige von Pflegebedürftigen). Er markiert zusätzlich auch die zugrundeliegende Motivation für die Reform.

Die Bundesregierung will Menschen zu Deutschen machen, die den sogenannten Fachkräftemangel ausgleichen können – sprich: Menschen, die sich für Profitinteressen kaputt schuften können. »Deutschland braucht Arbeitskräfte, auch aus dem Ausland«, erklärte dazu Stephan Thomae von der FDP. Gülistan Yüksel (SPD) schlug in die gleiche Kerbe und betonte, die mehr als zehn Millionen Menschen, die ohne deutsche Staatsbürgerschaft in der BRD lebten, würden gebraucht. »Sie tragen zu unserem Wohlstand bei. Sie arbeiten und zahlen Steuern.« Ann-Veruschka Jurisch von der FDP begrüßte zudem die geplante Verschärfung der Kriterien und erklärte, dank des Entwurfs habe man nun »Schluss damit gemacht, dass Antisemiten und Kriegstreiber eingebürgert werden können«.

Rund 2,5 Millionen Menschen könnten nach der Gesetzesänderung möglicherweise die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten – und damit auch das Wahlrecht. Das beunruhigte vor allem die Union. Deren Abgeordneter Alexander Throm (CDU) brachte – vorgeblich im Namen der Bevölkerung – das eigene Misstrauen gegen eine der größten migrantische Communitys in Deutschland zum Ausdruck: Die Mehrheit der Türken in Deutschland wählte schließlich AKP und Recep Tayyip Erdoğan. Man importiere mit der doppelten Staatsbürgerschaft also politische Konflikte aus dem Ausland, weshalb das Gesetz »Öl ins Frustfeuer unserer Bevölkerung« gieße. Auch Stefan Heck (CDU) zeigte sich besorgt über die »Zusammensetzung des zukünftigen Wahlvolks«. Der AfD-Abgeordnete Christian Wirth beschwerte sich, die »stolze Staatsbürgerschaft« solle »verramscht werden«.

Gökay Akbulut von der Linkspartei, die nicht mehr als Fraktion im Parlament vertreten ist, kritisierte die geplanten Einschränkungen, die sich gegen Menschen in finanziell schwierigen Situationen richteten, und forderte statt dessen eine »Einbürgerungspolitik ohne soziale Ausgrenzung«. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erklärte in einer Pressemitteilung, dies sei eine »unnötige Härte für Menschen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind«. Im Grundsatz begrüße man den Vorstoß.