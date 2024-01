jW-Grafik/MIS

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hält einen Angriff Russlands auf einen NATO-Staat für denkbar. »Wir hören fast jeden Tag Drohungen aus dem Kreml«, sagte Pistorius am Freitag im Gespräch mit dem Tagesspiegel: »Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein NATO-Land angreift«. Zwar sei das zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. »Unsere Experten« rechneten aber »mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte«. Pistorius gab an, mit dieser Äußerung wie auch mit seiner Forderung, die Bundeswehr müsse »kriegstüchtig« werden, die deutsche Gesellschaft »wachrütteln« zu wollen.

Unmittelbar vor Pistorius’ Äußerung hatte die NATO am Donnerstag bekanntgegeben, sie werde kommende Woche ihr größtes Manöver seit dem Ende des Kalten Kriegs einleiten. Es richtet sich gegen Russland. Das Übungsszenario sieht einen russischen Angriff auf einen NATO-Staat vor, den das westliche Bündnis mit gemeinsamer Verteidigung gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags beantwortet. »Steadfast Defender« (»Standhafter Verteidiger«) wird nach allerlei praktischen Vorbereitungen im Februar in die eigentliche Trainingsphase übergehen und bis Mai andauern. Beteiligt sind nach Angaben von NATO-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli alle 31 Mitgliedstaaten des Bündnisses und Schweden. Sie stellen etwa 90.000 Soldaten, mindestens 1.100 Gefechtsfahrzeuge – darunter mehr als 130 Panzer –, zudem über 80 Kampfjets, Hubschrauber und Drohnen und mehr als 50 Kriegsschiffe, darunter sogar Flugzeugträger.

Räumlich erstreckt sich das Manövergebiet in einem weiten Bogen um Russland – von Norwegen über das Baltikum bis nach Rumänien. Geübt werden alle Aufmarschphasen der NATO-Landstreitkräfte von der Alarmierung der Truppen bis zur Verlegung an eine fiktive Front im Osten. Der NATO gehe es bei »Steadfast Defender« in erster Linie darum, ihre »Fähigkeit zu demonstrieren, den euroatlantischen Raum durch die Verlegung von US-Truppen zu verstärken«, erläuterte Cavoli am Donnerstag. Die Bundeswehr beteiligt sich an »Steadfast Defender« insbesondere mit vier Teilmanövern namens »Quadriga 2024«. Dabei wird jeweils der Aufmarsch in Nordeuropa (»Grand North«), im Baltikum (»Grand Center«) und in Südosteuropa (»Grand South«) geprobt. Im Rahmen von »Grand Quadriga« übt die Bundeswehr im Mai abschließend die Verlegung und den geschlossenen Einsatz von Kampf- und Schützenpanzern. Erste Truppenteile sind laut Berichten bereits zu »Grand North« aufgebrochen. An die Verlegung schließen jeweils weitere Manöver in den potentiellen Einsatzregionen an.

»Steadfast Defender«, das in die Größenordnungen der Großmanöver des Kalten Kriegs vorstößt – selbst an den gigantischen »Reforger«-Übungen (Return of Forces to Germany, Rückkehr von Streitkräften nach Deutschland) nahmen fast immer weniger als 90.000 Soldaten teil –, wird vom deutschen Politestablishment mit heftigem Kriegsgetrommel begleitet. So spielt die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in einem online verbreiteten Beitrag das Szenario eines großen Aufmarschs russischer Truppen an der Grenze zu Lettland durch. Deutschland ist dabei mit seiner im Aufbau befindlichen »Litauen-Brigade« besonders involviert. DGAP-Forschungsdirektor Christian Mölling warnte Mitte der Woche in einem Beitrag für das ZDF, es gebe »ein erhöhtes Kriegsrisiko für Europa«, und mahnte zu Aufrüstung in hohem Tempo: »Die Herstellung von Sicherheit hat … eine Deadline.«