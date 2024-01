Nachschlag: Morbides Unterfangen

Sally Mais/ZDF Halbgötter in Plastik: Forensiker am Tatort. Szene aus »Silent Witness« mit Emilia Fox als Dr. Nikki Alexander (r.)

Es würde sich lohnen, bei der Masse an linear ausgestrahlten oder in Mediatheken verfügbaren TV-Krimiserien die Leichen zu zählen. Ein morbides Unterfangen. Oft ist es dann auch noch die Pathologie, die Entscheidendes zur Lösung der Whodunit-Frage beizutragen hat. Von der Requisite aufwendig präparierte Körperteile müssen kompiliert, Brustkörbe aufgeschnitten, Mundhöhlen inspiziert und Gewebeproben entnommen werden. In der britischen Serie »Silent Witness« geht die Verschiebung des Fokus so weit, dass eine Pathologin gleich zum Mittelpunkt der Serie wird. Das nimmt manches Mal skurrile Züge an und ist wohl sehr weit weg von der Realität; aber angesichts der Vielzahl an Serien (siehe oben) ein Mittel zum Zweck, die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu binden. Bliebe die Frage, warum man sich angesichts des realen Grauens in der Welt so etwas immer wieder anschaut. Vermutlich genau deswegen. Ein reichlich morbides Unterfangen. (mis)